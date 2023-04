Vittorino sul podio agli Italiani giovanili: Cornelli d’argento nei 100 dorso

I colori biancorossi della Vittorino da Feltre salgono ancora una volta sul podio tricolore dei Campionati italiani giovanili di nuoto. Merito di Giovanni Cornelli, giovane talento che oggi pomeriggio a Riccione – dove sono in corso di svolgimento i Criteria nazionali giovanili – ha conquistato una meritata medaglia d’argento nei 100 dorso.

Cornelli, categoria Ragazzi 2009, si presentava all’appuntamento tricolore accreditato del terzo tempo fatto segnare nel corso di questa stagione: un crono di 59”,83 che il giovane nuotatore biancorosso è riuscito a migliorare in vasca a Riccione di quasi mezzo secondo, concludendo la sua gara con il tempo di 59”,35, un riscontro davvero positivo anche se non abbastanza per insediare l’imprendibile Cesare Gagiola, atleta dell’Amatori Nuoto, che ha vinto il titolo italiano dei 100 dorso in 56”,60. Podio tricolore completato da Alessandro Perego (DDS Milano), che ha conquistato il bronzo con un crono di 59”,70. Cornelli, seguito agli Italiani giovanili dai tecnici biancorossi Emanuele Merisi e Gianluca Parenzan, si è quindi subito messo in luce ai tricolori dopo gli ottimi risultati conquistati nelle scorse settimane ai Regionali lombardi, non solo grazie alla medaglia d’argento vinta oggi pomeriggio nei 100 dorso, ma anche con la buona prestazione sfoderata in mattinata nella prova dei 200 stile libero: nonno posto finale con il tempo di 1’59”,59, un crono che gli ha consentito di migliorare il proprio personale di ben due secondi e due decimi.

Archiviate le soddisfacenti fatiche odierne, Cornelli tornerà nuovamente in vasca ai Criteria nazionali giovanili domani mattina, per la gara dei 200 dorso. Ma oltre che con Cornelli, i colori della Vittorino da Feltre sono stati difesi con onore ai tricolori di Riccione anche da Ludovica Bonini (Cadette); la giovane nuotatrice biancorossa è scesa in vasca nei 50 rana, chiudendo la prova al ventitreesimo posto con il tempo di 33”,36, quasi quattro decimi in più dell’ottimo tempo fatto segnare nei giorni scorsi ai Cam-pionati regionali lombardi. “Ininterrottamente da quasi vent’anni – commenta il responsabile tecnico biancorosso Gianni Ponzanibbio – la Vittorino riesce a salire sul podio dei Campionati italiani giovanili. In questo lungo periodo abbiamo vinto titoli tricolori e tante medaglie, ma abbiamo anche visto cre-scere tanti ragazzi che hanno saputo imporsi con il lavoro, l’impegno e la serietà che gli ha permesso di raggiungere risultati di prestigio non solo per la Vittorino da Feltre, ma anche per tutto lo sport piacentino”.