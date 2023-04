Bondioli risponde a Delcarro: il Fiorenzuola si salva a Rimini. Quota 40

Dopo l’ennesimo avvio ad handicap, gol di Delcarro dopo otto minuti, il Fiorenzuola centra il pareggio a Rimini e taglia quota 40 in graduatoria quando ora mancano due giornate al termine nel girone B di serie C. Gara complicata per i rossoneri di Tabbiani che questa volta ha presentato i suoi con un inedito 3-4-1-2 anche per far fronte alle infinite assenze che da settimane colpiscono il gruppo valdardese. Nel primo tempo, dopo una prima parte ad appannaggio dei romagnoli, Quaini e compagni hanno saputo alzare il baricento e, seppur senza creare particolari opportunità da rete, hanno fornito l’impressione di essere in partita. Nella ripresa, il meritato pareggio con Bondioli che ha risolto una mischia per una rete dal valore pesantissimo. Le vittorie di Vis Pesaro e Alessandria in coda, hanno accorciato la graduatoria. Per i piacentini, ancora un piccolo sforzo per certificare la matematica salvezza che potrebbe già arrivare nel prossimo turno, sabato 15 aprile, quando al Comunale arriverà il Siena.

RIMINI-FIORENZUOLA 1-1

RiminiC: Zaccagno; Haveri; Pasa; Panelli (46’ Allievi); Tonelli (81’ Rossetti Matteo); Delcarro; Gabbianelli (83’ Rosso); Piscitella (83’ Rossetti Mattia); Laverone; Pietrangeli; Vano (56’ Mencagli). A disposizione: Galeotti; Lazzarini; Tanasa; Regini; Accursi; Tofanari. All. Gaburro.

Fiorenzuola: Battaiola; Potop ©; Bondioli; Sereni; Quaini; Oddi; Cavalli; Fiorini; Piccinini (76’ Bontempi); Danovaro (34’ Egharevba); Giani (69’ Anelli). A disposizione: Sorzi; Frison; Coghetto; Giallombardo; Kenzin. All. Tabbiani.

Arbitro: Taricone di Perugia – Assistenti: Rispoli – Chillemi – IV Ufficiale: Albano.

Reti: 8’ Delcarro (R); 77’ Bondioli (F).

Note: Recupero: 1-4 – Ammoniti: Panelli, Tonelli, Delcarro (R), Quaini, Potop (F). Corner: 8-2