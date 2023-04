Tanti temi al centro della discussione nella puntata di Pasquetta di Zona Calcio, la trasmissione di Telelibertà condotta dal vicedirettore Michele Rancati.

Il dibattito dei giornalisti di Libertà Giorgio Lambri, Marco Villaggi e Paolo Borella è iniziato dalle corse salvezza di Piacenza e Fiorenzuola, prima di proseguire con le categorie dilettantistiche del calcio piacentino.

Riguardo a biancorossi, usciti vittoriosi dalla sfida fondamentale contro la Pro Sesto di sabato, tutti concordi nell’indicare come decisiva la trasferta del prossimo weekend in casa della Pro Patria. Un altro successo, magari supportato da giocatori importanti al rientro della squalifica come Cosenza, Morra, Zanandrea e Accardi, potrebbe riaprire davvero i giochi nella corsa ai playout all’inseguimento di Triestina e Albinoleffe.

Servirà un risultato positivo anche al Fiorenzuola di Tabbiani, chiamato a confermare il buon pareggio di giovedì a Rimini con una prova all’altezza anche contro il Siena al Pavesi. Tre punti blinderebbero la salvezza e i rossoneri renderebbero così inutile ai fini della classifica l’ultima trasferta in casa del San Donato Tavarnelle.

Analisi e immagini poi anche per il calcio dei dilettanti piacentini, dall’Eccellenza fino alla Terza categoria. A tenere banco, le possibilità di promozione in Serie D dell’Agazzanese, il duello Gotico-Pontenurese in Promozione e il testa a testa a distanza fra Sarmatese e Borgonovese in Prima categoria. Per chiudere, elogiato anche il nuovo sistema di playoff da 8 squadre introdotto in Terza categoria da questa stagione.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà