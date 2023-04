Su Telelibertà il saluto di Angelo Lorenzetti, “nemico” con Piacenza nel cuore

“Ci vediamo presto, cara Piacenza”. Il cuore di Angelo Lorenzetti è rimasto qui, dove ha vinto lo scudetto del 2009 e non vede l’ora di giocare la semifinale di Superlega proprio contro il proprio passato. Un saluto sincero e appassionato quello che il coach di Trento ha rivolto al popolo biancorosso ieri sera a Telelibertà, intervenuto in collegamento video a “Volley Piacenza #atuttogas”.

“Ciao a tutti i tifosi di Piacenza”, ha esordito così Lorenzetti, che ha voluto innanzitutto fare i complimenti alle semifinaliste: “Tutte e quattro le contendenti devono essere orgogliose. Le stagioni nascono in estate, non solo nella composizione dei roster, ma anche dalle narrazioni che si fanno, sono convinto però che queste ultime siano un po’ superficiali e poco coerenti alla grande competitività della Superlega. La semifinale è dunque già qualcosa di grande, le squadre rimaste cercheranno di onorarla con delle prestazioni importanti, questo campionato dimostra che essere considerati i più forti conta poco ed è invece essenziale essere pronti al momento giusto, tutti noi lavoriamo per questo obiettivo anche se non è facile raggiungerlo visto che ci sono anche gli altri avversari”. Si passa poi all’analisi di un Gas Sales-Trento che si preannuncia scoppiettante: “Guardando alla nostra semifinale, balza all’occhio la grande discrepanza tra il verdetto che c’è tra il verdetto della Regular Season e quello degli scontri diretti, soprattutto quello della Coppa Italia dove i biancorossi hanno evidenziato la propria forza e un altissimo livello di gioco. Noi dovremo scendere in campo da protagonisti, con la convinzione di limare questo divario fin dalla prima palla, ho fiducia nei miei ragazzi che lo faranno con grande determinazione per giocare una partita importante. Loro sanno bene che cosa vuol dire essere protagonisti, lo hanno fatto vedere più volte durante questa stagione. Il mio augurio è di poter rivedere i biancorossi anche in altre occasioni, perché questo significherebbe che la semifinale diventerebbe “infinita”, una cosa davvero bella per tutti”.

Sono già carichi per la doppia sfida anche gli ospiti del conduttore Marcello Tassi. Dakal Mussa, direttore generale marketing Gas Sales, si spinge anche più in là e vuole “una squadra capace di alzare l’asticella, lo ha già fatto e ora deve guardare ancora più avanti”, il secondo allenatore Giuseppe Amoroso ha visto un gruppo “che ha subito iniziato a lavorare dopo Modena per questa sfida, sono tutti pronti”. Chi conosce bene Lorenzetti è il fotografo di “Libertà” Claudio Cavalli che lo ha immortalato tante volte “e prepara le partite come se le vivesse in campo. Infine, il preparatore atletico del settore giovanile Francesco Rizzi sta lavorando per dare nuova linfa al gruppo in futuro, “abbiamo avuto tante soddisfazioni quest’anno, la più bella è quando i ragazzi esordiscono in prima squadra”.