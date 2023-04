Nuoto, bronzo per Carini ai campionati italiani. Sfuma il sogno dei mondiali

Non va oltre al terzo posto il nuotatore piacentino Giacomo Carini nella finale dei campionati italiani assoluti nei 200m farfalla. Un bronzo amaro però per il campione cresciuto nella Vittorino da Feltre, dato che questo piazzamento non gli permette di riconfermare la gioia tricolore del 2022 e soprattutto non gli fa staccare il pass per i Mondiali estivi di luglio a Fukuoka in Giappone.

Dopo un inizio complicato, Carini era tornato a insidiare le prime due posizioni negli ultimi cinquanta metri. Impossibile però per lui tenere il passo di Alberto Razzetti (oro con il tempo di 1.54.98) e di Federico Burdisso (argento con 1.55.61), quest’ultimo avvicinato solo nel finale dal piacentino che ha chiuso con 1.55.67.