Una Gas Sales con le pile scariche perde la prima semifinale con Trento

Niente da fare per la Gas Sales: Trent, con un netto 3-0, si aggiudica il primo round sella serie semifinale playoff.

I SESTETTI – Trento scende in campo con Sbertoli al palleggio, Kaziyski opposto, Lavia e Michieletto schiacciatori, Podrascanin e Lisinac centrali e Laurenzano libero.

La Gas Sales risponde col sestetto-tipo: Brizard al palleggio, Romanò opposto, Lucarelli e Leal sulla banda, Simon e Caneschi centrali e Scanferla libero.

LA PRESENTAZIONE – Ha tutte le intenzioni di continuare a far sognare i propri tifosi la Gas Sales Bluenergy Piacenza, pronta a scendere in campo questa sera alle 20.30 (diretta su Rai Sport e volleyballworld.tv) per sfidare – nel primo incrocio delle semifinali scudetto – l’Itas Trentino, avversario di sempre dei biancorossi. La squadra di Massimo Botti, approdata a questo penultimo turno dei playoff per la prima volta nella sua giovane storia, si presenta alla BLM Group Arena di Trento con il morale a mille dopo aver eliminato Modena ai quarti di finale: sotto 2-0 nella serie, Simon e compagni hanno tirato fuori tutta la loro qualità, annichilendo in Gara 3 e Gara 4 i gialloblù con due netti 3-0, salvo poi vincere in rimonta al tie-break (anche in questo caso dopo essere stati sotto 2-0) nel quinto e decisivo confronto di domenica scorsa. L’aver espugnato un PalaPanini da tutto esaurito, con la decisiva spinta di circa 400 Lupi Biancorossi, ha portato in dote una carica pazzesca, che Simon e compagni dovranno mandare in campo anche questa sera, al cospetto di un avversario fortissimo e deciso più che mai a cucirsi sul petto lo scudetto.