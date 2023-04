Finale rocambolesco, due gol nel recupero. Pro Patria-Piacenza 1-1

A Busto Arsizio la penultima gara di campionato tra Pro Patria e Piacenza è terminata 1.-1. Entrambi i gol sono arrivati nei minuti di recupero al termine del secondo tempo. Il gol di Morra al 97esimo ha illuso i biancorossi della vittoria finale. Due minuti dopo la doccia gelata con il gol di Chakir che ha decretato il pareggio dei padroni di casa. Il futuro dei biancorossi, ultimi in classifica, dipenderà dall’ultima gara di campionato contro il Vicenza in programma sabato allo stadio Garilli.

Secondo tempo

18′: Pro Patria vicina al vantaggio, pallone vagante in area sul quale si avventa Castelli, girata al volo alta di poco.

21′: bel break di Cesarini che serve Morra, destro da fuori area troppo debole.

23′: colpo di testa di Lombardoni respinto da Nocchi.

26′: ancora pericolosa la Pro Patria con Piu che trova una grande parata di Nocchi.

52′: gol di Morra

55′: pareggio di Chakir

Primo tempo

3′: azione palla a terra con Cesarini che entra in area, ma si fa fermare da Del Favero in uscita bassa.

21′: grandissima occasione per i padroni di casa, discesa di Ferri che scambia con un paio di compagni e si accentra andando al tiro, conclusione che si stampa sulla traversa e rimbalza sulla linea, ma non è gol.

32′: schema Piacenza su calcio di punizione, Chierico si libera in area di rigore e va al cross, la difesa della Pro Patria allontana.

33′: ci prova Suljic da lontano, pallone alle stelle.

38′: cross di Rizza, Molinari interviene e rischia l’autorete.

40′: Giorno si inserisce bene in area, destro al volo che finisce sopra la traversa.

43′: conclusione di Cesarini ampiamente fuori area.

44′: grande occasione per Suljic che di testa va vicino al gol.

14.30 – È la partita della speranza, quella da non sbagliare a tutti i costi per inseguire un traguardo che solo una settimana fa sembrava una meta irraggiungibile. C’è invece ancora vita per il Piacenza Calcio, che oggi pomeriggio (fischio d’inizio alle 14.30 allo stadio “Carlo Speroni” di Busto Arsizio) affronterà in trasferta la Pro Patria. Il blitz del sabato di Pasqua contro la Pro Sesto al “Garilli” ha cambiato quasi tutto in casa biancorossa, in questo momento Cesarini e compagni sono distanti una sola lunghezza dalla Triestina, penultima della classe e impegnata nel delicato match con il Sangiuliano. Lo scenario che nessun tifoso (circa 500 quelli pronti a sostenere oggi la squadra) vorrebbe sarebbe la sconfitta del Piacenza e la vittoria della Triestina, in quel caso sipario chiuso e retrocessione in Serie D. Con una vittoria e un risultato positivo da parte del Sangiuliano (senza dimenticare l’Albinoleffe terzultimo con tre punti di vantaggio e impegnato nella sfida casalinga contro il Trento) si riuscirebbe ad agganciare la zona playout. Occorre dunque un’altra vittoria, una prestazione stile “finalissima” per la squadra di Abbate, al cospetto di una Pro Patria che è ormai salva in tredicesima posizione.

PRO PATRIA (3-5-2): Del Favero; Vaghi, Lombardoni, Molinari; Piran, Ferri, Fietta, Nicco, Ndrecka; Castelli, Piu. A disposizione: Mangano, Brignoli, Vezzoni, Parker, Gavioli, Rossi, Chakir, Pitou, Citterio, Perotti, Zanaboni, Sassaro. All. Vargas.

PIACENZA (3-5-2): Nocchi; Accardi, Masetti, Zanandrea; Parisi, Suljic, Giorno, Chierico, Rizza; Cesarini, Morra. A disposizione: Fossati, Tintori, Nava, Cosenza, Vianni, Capoferri, Palazzolo, Gonzi, Munari, Plescia, Zunno. All. Curioni.

Arbitro: Di Cicco (Lanciano), assistenti Belsanti (Bari) e Porcheddu (Oristano), quarto ufficiale Mbei (Cuneo).

LE FOTO DI CLAUDIO CAVALLI