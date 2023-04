I troppi errori condannano la Gas Sales: Trento vince anche gara 2, ora si fa dura

Niente da fare per la Gas Sales Bluenergy Piacenza: Trento espugna per 3-1 in un PalabancaSport stracolmo con oltre 3.400 tifosi, aggiudicandosi anche il secondo round di questa semifinale playoff.

TERZO SET – Il primo servizio vincente di Piacenza porta la firma di Brizard e vale il 6-5 biancorosso in avvio di terzo set. Il muro di Simon su Lavia e l’attacco out di Kaziyski fanno volare i padroni di casa a +3 (9-6). Ora l’inerzia pende dalla parte biancorossa della rete e nonostante il ritorno in auge di Trento (che grazie a tre errori consecutivi di Piacenza si riporta avanti 12-11), la squadra di Botti mantiene la barra dritta, appellandosi ad una correlazione muro-difesa che ora funziona alla grande. Un’ottima serie a servizio di Lucarelli (è il brasiliano a mandare a terra il 16-14) e il muro di Simon del 20-16 sanciscono il vantaggio piacentino, che resiste fino al 25-20 conclusivo. Piacenza è ancora viva.

SECONDO SET – Il secondo parziale è un autentico braccio di ferro, con Trento che cerca costantemente l’allungo decisivo e Piacenza, trascinata da un grande Romanò (provvidenziale nel pareggiare i conti sul 16-16 con un doppio attacco e superlativo nel murare Kaziyski per il controsorpasso del 19-18) che riesce in qualche modo a rimanere aggrappata al set. Ma qualche lampo non basta: gli ospiti sono più continui, concentrati e soprattutto cinici. Romanò si fa murare (Trento si porta avanti 23-21), Gironi spedisce out un servizio e Michieletto sigla l’ace del definitivo 25-22.

PRIMO SET – A spezzare l’equilibrio iniziale nel primo parziale ci pensa una serie importante di errori – soprattutto in attacco – da parte dei biancorossi, con i trentini che scappano a +5 sul 12-7. Una volta messa la freccia, la squadra di Lorenzetti amministra il vantaggio, sfruttando difesa e contrattacco, ma al tempo stesso approfittando della scarsa verve a servizio di Piacenza. Il muro di Podrascanin su Leal del 19-13 è come una pietra tombale sul primo set, con Lavia e compagni che chiudono 25-19.

I SESTETTI – Piacenza scende in campo con il sestetto-tipo: Brizard al palleggio, Romanò opposto, Leal e Lucarelli schiacciatori, Caneschi e Simon centrali con Scanferla libero.

Formazione delle grandi occasioni anche per l’Itas Trentino, che si presenta in campo con Sbertoli al palleggio, Kazyiski opposto, Lavia e Michieletto schiacciatori, Lisinac e Podrascanin centrali e Luarenzano libero.

LA PRESENTAZIONE – Un PalabancaSport da tutto esaurito, con 3.430 spettatori, è pronto a trascinare la Gas Sales Bluenergy Piacenza in questa gara 2 delle semifinali playoff contro Trento. Dopo la sconfitta per 3-0 in gara 1 giovedì scorso, la squadra di Massimo Botti deve assolutamente centrare un successo che le consentirebbe di pareggiare i conti evitando di ritrovarsi con le spalle al muro nella serie.