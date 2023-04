Piacenza Baseball: parte il campionato di Serie B. Domenica sfida con Fossano

Parte con un doppio incontro casalingo il Campionato 2023 di Serie B del Piacenza baseball. Domenica 16 aprile al De Benedetti, i biancorossi ospiteranno il Fossano ZirArt con gara uno programmata alle ore 11, mentre il secondo incontro prenderà il via alle ore 15. Avversaria di lungo corso, Fossano si è sempre rivelata squadra ostica da battere per qualsiasi compagine del Girone A. Piacenza è reduce da un precampionato in cui sono emerse più luci che ombre: in più occasioni ha giocato alla pari con formazioni che stabilmente disputano il Campionato di Serie A, mostrando costantemente un reparto lanciatori di qualità ed un line-up con esperienza da vendere. Il clima che si respira agli allenamenti è quello di serenità e determinazione, quello che ci vuole per iniziare un percorso importante come quello alle porte. Tradurlo in prestazioni e risultati, ora, è compito della squadra.

La Rosa 2023