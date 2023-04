La Gas Sales è ancora viva: vince Gara 3 con Trento e riapre la semifinale

Piacenza espugna per 3-0 la BLM Group Arena di Trento, riaprendo la semifinale playoff e portando il discorso a Gara 4 (si giocherà sabato al Palabanca). Ora i trentini conducono la serie per 2-1, ma sul pianeta Gas Sales c’è ancora vita.

PRIMO SET – Con uno scatto al fotofinish degno di un centometrista giamaicano la Gas Sales fa suo il primo set, chiudendo 25-23 nel segno di Ricardo Lucarelli: il martello biancorosso (per lui 11 punti, 3 muri e i due ace consecutivi che consegnano il parziale ai piacentini) prima tiene a galla i suoi, messi sotto da un’Itas organizzatissima e brava a balzare subito al comando conducendo sempre di tre lunghezze, poi si infiamma a servizio ribaltando tutto nel momento clou.

SECONDO SET – Sfruttando sempre l’effetto Lucarelli la squadra di Botti gonfia i muscoli anche in avvio di secondo set, volando sul 15-12. Ma i lampi dell’asso carioca non possono durare in eterno: Brizard fatica a trovare soluzioni alternative, Leal non riesce più a mettere giù un pallone e anche i centrali faticano più del dovuto in attacco. L’Itas si riorganizza e dopo aver ritrovato il giusto ritmo in difesa, balza avanti sul 17-16 con Kaziyski, mettendo poi la freccia con Lisinac (20-17). Piacenza stringe i denti e con un’ottima serie a servizio di Romanò si riporta avanti sul 23-21. Due errori di Trento nel finale sansiscono il 25-22 finale.

La squadra di Lorenzetti, che stasera gioca tra le mura amiche della BLM Group Arena, si è aggiudicata i primi due confronti di questa serie playoff e in caso di nuova vittoria staccherebbe il pass per la finale.

I SESTETTI – Formazione delle belle occasioni per Trento, in campo con Sbertoli al palleggio, Kaziyski opposto, Michieletto e Lavia schiacciatori, Lisinac e Podrascanin centrali con Laurenzano libero.

Anche la Gas Sales schiera il sestetto-tipo, con Brizard al palleggio e Romanò opposto, Leal e Lucarelli schiacciatori, Simon e Caneschi centrali e Scanferla libero.

LA PRESENTAZIONE – Per la Gas Sales Bluenergy è di nuovo tempo di tirare fuori dall’armadio la tuta di Superman, riposta in naftalina poco più di una settimana fa e lì dimenticata. Dopo aver perso i primi due round della semifinale scudetto, questa sera alle 20.30 (diretta su volleyballworld.tv) i biancorossi scenderanno ancora una volta in campo alla BLM Group Arena di Trento per il terzo confronto della serie: in caso di un nuovo successo trentino, Piacenza verrebbe eliminata dalla lotta scudetto. Simon e compagni sono dunque obbligati a vincere per portare il discorso a Gara 4 e non chiudere dopo tre partite la loro corsa verso il tricolore.