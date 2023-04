Gas Sales, ennesimo capolavoro. Trento ribaltata, si andrà a Gara 5

Con il secondo 3-0 consecutivo ai danni di Trento, la Gas Sales Bluenergy Piacenza porta il discorso semifinale a Gara 5.

A breve il servizio completo.

PRIMO SET – Trascinata da un Leal letteralmente scatenato in attacco, dalle difese ai limiti delle possibilità umane di Scanferla, dai primi tempi di un gigantesco Simon e da un Brizard in stato di grazia, la Gas Sales si aggiudica per 25-21 il primo parziale. I ragazzi di Botti, bravi a balzare subito al comando del set, non arretrano di un centimetro e con grande personalità conducono in porto la missione resistendo ai tentativi di rimonta trentini, che in ben tre occasioni vengono rispediti al mittente.

SECONDO SET – Ma il vero capolavoro è quello del secondo set, dove Piacenza riscatta un avvio shock (sotto 9-3 dopo pochi scambi) sfruttando ancora una volta i grandi colpi di un attacco diretto con rara maestria da un super Brizard. Con la pazienza del ragno, la Gas Sales tesse tela della rimonta, passando avanti sul 13-12 con il muro di Simon (chiuderà il parziale con 5 punti e il 67% in attacco), salvo poi stringere i denti quando Trento – appellandosi al servizio – sale di nuovo in cattedra balzando avanti 18-16. Qui la differenza la fa ancora una volta Leal (6 punti e 75% offensivo), il doppio muro di Brizard (24-23) nel momento più caldo e l’ace di Romanò che chiude i giochi. La Gas Sales vince 25-23 nonostante i ben 10 errori a servizio.

I SESTETTI – Formazione-tipo per entrambe le squadre: Piacenza si presenta con la diagonale composta da Brizard e Romanò, la coppia Lucarelli-Leal in banda, Simon e Caneschi centrali e Scanferla libero.

Trento scende in campo con Sbertoli al palleggio e Kaziyski opposto, Lavia e Michieletto schiacciatori, Podrascanin e Lisinac al centro con Laurenzano libero.

LA PRESENTAZIONE – L’entusiasmo per il recente “sacco di Trento” e il ricordo ancora fresco della super rimonta ai quarti di finale contro Modena non devono trarre in inganno: l’Itas Trentino rimane la favorita per il passaggio del turno, mentre la Gas Sales Bluenergy è la squadra che non può permettersi di sbagliare un solo pallone.

Stasera alle 20.30, con diretta su volleyballworld.tv, il PalabancaSport è pronto a riaprire i suoi cancelli per ospitare Gara 4 della semifinale playoff. Esattamente come tre giorni fa sono i dolomitici ad avere a disposizione il match ball per chiudere la serie, con la formazione di Massimo Botti che invece – dopo aver annullato il primo set-point agli avversari – può solo provare ad allungarla alla prossima settimana. Trento è infatti avanti 2-1 e se si aggiudicherà anche solo uno dei prossimi incontri, staccherà automaticamente il pass per la finale scudetto.