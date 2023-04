Continua il tabù friulano per l’Assigeco: sconfitta casalinga contro Udine

Passo falso dell’Assigeco Piacenza sconfitta al PalaBanca contro la Apu Old Wild West Udine. Due tempi diametralmenti opposti quelli giocati dai biancorossoblu, che conducono il risultato nei primi due quarti salvo poi arrendersi ai tentativi di rimonta friulani nel terzo. Inutili per i ragazzi di coach Salieri le discrete percentuali dall’arco e i 20 tentativi a canestro in più degli avversari: Briscoe e Gentile si rivelano fondamentali nei momenti decisivi del match e regalano un’altra vittoria ad Udine. Ora il prossimo impegno stagionale arriverà domenica prossima nella trasferta di Bologna in cui l’Assigeco inseguirà il secondo successo della fase a orologio contro la Fortitudo.

UCC ASSIGECO PIACENZA – APU OLD WILD WEST UDINE 81-88 (24-18; 20-18; 14-26; 23-26)

Apu Old Wild West Udine: Alessandro Gentile16 (6/7, 1/1), Michele Antonutti 0 (0/0), Francesco Pellegrino 8 (4/7 da due), Ethan Esposito 12 (5/7, 0/2), Vittorio Nobile 3 (1/1 da tre), Isaiah Briscoe 22 (5/6, 1/3), Diego Monaldi 8 (1/2, 2/6), Gianmarco Bertetti 3 (1/1 da tre), Marco Cusin 8 (3/7 da due), Raphael Gaspardo 8 (1/2, 2/5)

All.: Carlo Finetti (assistenti: Gabriele Grazzini, Luigino Sepulcri, Giancarlo Sacco)

UCC Assigeco Piacenza: Gherardo Sabatini 0 (0/2, 0/1), Nemanja Gajic 12 (0/1, 4/9), Kameron McGusty 17 (7/14, 1/7), Federico Miaschi 19 (1/3, 5/10), Luca Cesana 13 (2/6, 3/7), Davide Pascolo 10 (4/8, 0/2), Jacopo Soviero 4 (1/1 da due), Marco Portannese 0 (0/0), Lorenzo Galmarini 1 (0/2 da due), Lorenzo Querci 5 (1/1, 1/3), Milos Joksimovic NE, Matteo Gherardini NE

All.: Stefano Salieri (assistenti: Fabio Farina, Humberto Alejandro Manzo)