Eugenio Rigolli, Marco Gatti e Daniele Baldrighi per l’ultima puntata di Zona Calcio

La beffarda retrocessione del Piacenza e la sospirata salvezza diretta del Fiorenzuola saranno i temi in primo piano dell’ultima puntata stagionale di Zona Calcio, la trasmissione di Telelibertà in onda dalle 20.30, condotta da vicedirettore Michele Rancati e da Giulia Urbani.

In particolare, ospiti e opinionisti allo Spazio Rotative analizzeranno la stagione di biancorossi e rossoneri, con il Piace che sabato aveva battuto il Vicenza, ma è stato condannato all’ultimo posto dalla concomitante rimonta della Triestina sulla Pergolettese.

Il Fiorenzuola, invece, ha chiuso con una sconfitta indolore un campionato caratterizzato da uno strepitoso girone di andata e da un disastroso ritorno.

Ospiti della serata, il vicepresidente del Piace Eugenio Rigolli, il consigliere e socio Marco Gatti e il vicepresidente del Fiorenzuola Daniele Baldrighi.

Nella seconda parte, spazio anche al calcio dilettanti.

Come da tradizione, saranno sempre attivi sia la e-mail ([email protected]), sia il numero di cellulare per messaggi sms e Whatsapp (3355438909), a cui inviare domande, commenti e considerazioni. Appuntamento quindi dalle 20.30: Telelibertà è visibile sul canale 76 del digitale terreste e in streaming sul sito www.liberta.it.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà