Allievi Under 16 del San Lazzaro superano Forlì 1-0 e volano alle finali regionali

Continua la cavalcata da sogno dell’Under 16 del San Lazzaro. Gli Allievi di mister Michele Carnevali hanno infatti conquistato la finale del campionato regionale in programma domenica 30 aprile alle 18.30 sul campo di Ponte Nuovo di Ravenna. Un risultato importante per la società del presidente Stefano Caravaggi, maturato grazie alle due vittorie ottenute in settimana negli spareggi.

Giardino e compagni hanno prima superato il San Giuseppe per 2-1 in un derby tutto piacentino nei quarti di finale, mentre nella semifinale, giocata mercoledì sera sul campo di Crespellano contro il Forlì, è stata decisiva una rete di Dene per l’1-0 che vale il biglietto per la finalissima. Ora, fra il San Lazzaro e la coppa regionale resta l’ultimo ostacolo dei bolognesi dello Zola Predosa, in una finale che si prospetta accesissima nel weekend.