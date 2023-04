Il Piacenza Baseball affronta i Rebels di Avigliana sul diamante di casa

Reduci dall’impegnativa trasferta sarda, in cui il bicchiere è da valutare sicuramente mezzo pieno, i biancorossi tornano al De Benedetti per affrontare i Rebels di Avigliana. Domenica 30 aprile, come di consueto alle 11 e alle 15, i due incontri che oppongono i padroni di casa, al momento primi in classifica appaiati alle due milanesi Ares e Milano 1946 ai torinesi di Avigliana. Al Piacenza un po’ di amaro in bocca in quel di Alghero è rimasto probabilmente per il punteggio maturato in gara due, perché strappare un pareggio in casa della Catalana non è mai impresa facile. Bisogna però pensare che ben nove punti sono stati subiti negli ultimi due attacchi dell’incontro, quando i piacentini sono crollati probabilmente a livello mentale, dopo un incontro in cui hanno sempre cercato di riagganciare gli avversari che comunque fino a quel punto non erano mai riusciti a staccarsi troppo nel punteggio. Ripensando però alla prestazione di gara uno si può ripartire programmando gli incontri contro i piemontesi, che dopo due giornate vantano un record in parità: due vittorie e due sconfitte, pareggiando entrambe le serie contro Junior Parma e Milano 1946. Proprio la vittoria in gara uno di sabato scorso nei confronti dei milanesi, accreditati di parecchi favori dei pronostici, pongono la solita conferma di quanto il Girone A della Serie B sia competitivo e storicamente equilibrato. Ad ulteriore riprova si può constatare come dopo due giornate non ci siano né imbattute, né squadre a zero vittorie.

Lo scorso anno la squadra di Marenghi, dopo aver dominato i due derby d’andata a Codogno si recò ad Avigliana col morale alle stelle ma fece ritorno con le pive nel sacco, perdendo malamente entrambe le gare. I torinesi sorpresero parecchio portandosi in testa alla classifica e restandovi fino a metà campionato. Il ritorno invece fu diverso, con Piacenza che riuscì ad ottenere una doppietta che si rivelò fondamentale per l’esito finale della regular season. Attenzione dunque ai Rebels, capaci di fare il bello ed il cattivo tempo contro chiunque; ma è necessario tenere a mente le potenzialità della squadra biancorossa.

PROGRAMMA GIRONE A

Piacenza-Avigliana; Milano-Ares MI; Catalana Alghero-Fossano; Junior PR-CABS Seveso

CLASSIFICA GIRONE A

Piacenza, Milano ed Ares MI 3v 1p; Avigliana e Fossano 2v 2p; Catalana Alghero, Junior PR e CABS Seveso 1v 3p.