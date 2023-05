Gas Sales, è fatta per Anastasi. Potrebbe arrivare anche un nuovo dirigente

È fatta. Anche se da parte della società non è ancora arrivata l’ufficialità, nelle scorse ore Andrea Anastasi avrebbe firmato il contratto che lo legherà alla Gas Sales Bluenergy per la prossima stagione. La stretta di mano tra lui e il direttore generale Zlatanov sarebbe arrivata sulla base di un accordo annuale, con il tecnico mantovano che porterà al PalabancaSport anche il suo vice, Antonio Valentini. Ma le novità non finiscono qui.

Stando ad alcuni rumors, riportati anche dal sito della Gazzetta dello Sport, il club di Elisabetta Curti avrebbe intenzione di inserire una nuova figura dirigenziale tra i vertici biancorossi. Gli occhi di Piacenza si sarebbero posati sulla figura di Ninni De Nicolo, attuale direttore sportivo di Vibo Valentia con grande esperienza in Superlega (in passato ha lavorato anche a Trento). Il ds della squadra calabrese, che proprio in questi giorni si sta giocando la promozione in massima serie, arriverebbe in Emilia con un ruolo trasversale, a metà tra un direttore sportivo – affiancando Zlatanov nelle operazioni di mercato – e un team manager, dando man forte in questo caso ad Alessandro Fei. De Nicolo, al momento, rimane dunque una suggestione, anche se ci sono buone probabilità che possa tradursi – da qui a qualche settimana – in realtà. Infine, ecco un’altra indiscrezione ma in questo caso relativa al comparto giocatori.

L’ARTICOLO DI MARCELLO TASSI SU LIBERTA’