Campionati nazionali di scherma dal 2 al 5 giugno: a Piacenza Expo 1.600 atleti

Anche quest’anno è la matita di Giovanni Freghieri ad annunciare i campionati italiani a squadre di scherma che si terranno a Piacenza Expo dal 2 al 5 giugno. E’ stata presentata il 5 maggio, a Palazzo Farnese, la locandina dell’evento – definito “la più grande manifestazione sportiva della città” da Gianluca Barbieri, direttore dell’Unione commercianti – che è infatti opera del disegnatore piacentino, una delle colonne della casa editrice Bonelli, autore tra gli altri di Dylan Dog, Martin Mystere e anche di Tex. Le gare di serieA2-B1-B2-C nazionale e C1 (fioretto, spada e sciabola) faranno affluire da tutta Italia in città circa 1.600 atleti (oltre agli accompagnatori) per un totale di 340 squadre.

Alessandro Bossalini, presidente del Circolo Pettorelli, ha spiegato che “l’obiettivo non era diportare qui solo la parte tecnica e agonistica, ma di far conoscere il territorio e le sue eccellenze. Un traguardo possibile grazie alla collaborazione con le istituzioni, l’Unione commercianti, Federalberghi e gli sponsor. E grazie anche all’amico Freghieri”.

Alla presentazione anche gli assessore Mario Dadati (Sport) e Christian Fiazza (Cultura) e Ludovica Cella, presidente Federalberghi. Al tavolo anche il giornalista Ermanno Mariani che, al termine, ha coinvolto Freghieri in una chiacchierata sull’arte del fumetto e sui personaggi da lui disegnati.

Dadati ha detto che la città “è felice di tenere questa manifestazione che mette insieme, sport, cultura, enogastronomia. Piacenza sta diventando un punto di riferimento per queste gare e il Comune affianca lo sport per sviluppare il senso di comunità”. Fiazza ha affermato che occorre sfruttare questi eventi “per mostrare le bellezze che abbiamo alle tante persone che arriveranno in città. Vogliamo aprire i luoghi della nostra cultura”.

Barbieri ha messo in evidenza l’importanza per “il commercio e in particolare per il settore alberghiero e per la ristorazione. Con Federalberghi, ad esempio, sono state messe a punto tariffe agevolate per chi dovrà fermarsi quattro giorni. Vogliamo dare l’immagine migliore perché i visitatori ritornino a Piacenza. Inoltre, va ricordato l’impegno di PiacenzaExpo e dell’Apt regionale. Quest’ultima ha fatto rientrare le gare tra gli eventi principali anche per il prossimo anno”. E a Piacenza Expo sarà di nuovo presente la “Galleria del gusto”, che vede coinvolti i consorzi agroalimentari della provincia. Al termine, tutti in fila per farsi autografare le locandine da Freghieri. “Ho creato i tre atleti d’istinto – ha detto ricordando che lo scorso anno protagoniste sono state le ragazze della scherma – e dietro ho disegnato delle fiamme rosse e in un angolo uno dei cavalli che simboleggiano Piacenza”.