E’ il giorno della mezza maratona di Piacenza: record di 1.540 partecipanti

Chi sarà il vincitore della 26° edizione della Placentia Half Marathon? Ancora un po’ di pazienza, oggi sapremo chi taglierà il traguardo per primo sui ben 1.540 partecipanti che daranno vita ancora una volta a uno degli appuntamenti sportivi più attesi nel panorama piacentino. Il via verrà dato alle ore 9.30 da Piazza Cittadella, con l’arrivo previsto in piazza Cavalli sulla distanza di 21 chilometri e 97 metri dopo aver attraversato per due volte il centro storico, aver percorso l’argine di Po ed essersi spinta ancora verso sud con passaggio più lontano in via Gorra, transitando davanti allo Stadio, per poi riprendere Corso Europa e, una volta giunta a Piazzale Roma, rientrare sul Pubblico passeggio per la seconda volta prima dell’ultimo chilometro tutto sul Corso Vittorio Emanuele.

Come ogni anno ci sono dei favoriti, i cosiddetti top runners. Su tutti il keniota Isaac Too Kipkenboi con il pettorale numero 1, a dargli filo da torcere saranno il rwandese Jhon Hakizmana con il numero 2, Ishmael Chelanga Kalale con il 3, il keniota Solomon Koeck con il 4 e l’etiope Angino Asadu Adimasu con il 7.

Non va dimenticata la corsa femminile, il titolo se lo giocheranno molto probabilmente tre keniote, Morine Michira Cesare, Dorine Murkomen Jerop e Lenah Jerotich, ma attenzione alle italiane Romina Casetta e Luciana Bertuccelli. Chissà che qualcuno non riesca a infrangere i record della gara, nel maschile ricordiamo tutti quello dello scomparso e compianto Thomas James Lokomwa con 1h,00’41”, nel femminile appartiene ancora a Viola Jelagat con 1h09’27”.

I piacentini invece? C’è una nutrita pattuglia di podisti molto conosciuti nel nostro circuito, da Claudio Tanzi a Giacomo Marchesi, da Matteo Maiocchi a Giovanni Tuzzi. Gli arrivi saranno previsti dalle ore 10.30 alle 12.30, non mancheranno iniziative collaterali collegate all’evento come la Minimaratona Pedibus/Unicef, la Camminata delle Associazioni e la Maratona Rosa, tutte con partenza alle ore 9.45 sul Pubblico Passeggio.

Tutte le emozioni della mezza maratona saranno seguite e raccontate, a partire dalle 10, dalla consueta diretta di Telelibertà.