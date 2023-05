Bakery, scatta la serie contro Senigallia che mette in palio la Serie B nazionale

E’ scaduto il conto alla rovescia per la serie decisiva della stagione per la Bakery, che oggi alle 18 al PalaFranzanti inizierà il braccio di ferro sulla distanza delle cinque gare (servono tre vittorie) contro la Goldengas Senigallia. Il duello contro i marchigiani metterà in palio un pass per la prossima serie B nazionale. Per i biancorossi di coach Marco Del Re, si tratterà del primo dei due appuntamenti casalinghi ravvicinati, dato che gara 2 si giocherà sempre a Piacenza martedì alle 20.30.

Partirà invece domani dalla Romagna l’avventura dei Fiorenzuola Bees nella serie di spareggio per un posto nella prossima Serie B nazionale. La squadra di coach Lottici ingaggerà un braccio di ferro sulla distanza delle cinque partite (servono tre vittorie) contro l’Andrea Costa Imola. Alle 20.30 al PalaRuggi i valdardesi affronteranno il primo dei due match esterni ravvicinati (gara due è in programma mercoledì 20.30 sempre a Imola) per poi portare la serie al PalArquato per il terzo atto di di venerdì (sempre alle 20.30).