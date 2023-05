Canottaggio, Vittorino sul podio a Piediluco con Gemma Ghinelli

Nel pieno della stagione agonistica, la squadra di canottaggio della Vittorino da Feltre conquista un altro risultato di rilievo. Risultato firmato ancora una volta da Gemma Ghinelli, una delle atlete di punta della formazione biancorossa, capace di mettersi in luce al 2° Meeting nazionale di Piediluco, in provincia di Terni, in un contesto agonistico di altissimo livello che ha visto gareggiare, complessivamente, più di mille atleti.

Ghinelli è scesa in acqua nella prima giornata di gare nella prova del doppio, in equipaggio misto con Marta Falossi della Canottieri Esperia di Torino, conquistando il se-condo posto nella Finale B che è però valso alle due giovani canottiere il terzo posto asso-luto, e la medaglia di bronzo, nella classifica Under 23.

Nella seconda giornata di gare, Ghinelli si è poi cimentata nella prova del singolo, senza però riuscire a superare le semifinali.

Sempre nelle gare selettive del Meeting da segnalare anche la buona prova del giovanissimo Leonardo Ghioni, che nel singolo Under 19, pur essendo al primo anno di categoria, si è fermato alla soglia delle semifinali facendo segnare un confortante riscontro cronome-trico al di sotto degli otto minuti.

Nelle gare della categoria Under 17, non selettive per il Memorial ma comunque importante banco di prova nazionale, dopo aver superato le batterie, ma non la semifinale, il quattro di coppia della Vittorino composto da Marco Tinelli, Matteo Sardi, Dario Guerra e Giacomo Salvarani, si è classificato secondo nella Finale B.