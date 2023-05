Con il 2° posto alla Coppa Csen il Karate Piacenza sale ai vertici nazionali

Si è svolta al Palazzetto dello sport “PalaPratizzoli” di Fidenza (Parma) la Coppa Nazionale Csen 2023 dove hanno preso parte 1.100 atleti provenienti da tutta Italia.

Il Karate Piacenza Farnesiana guidato dal maestro Gian Luigi Boselli, dal tecnico Giorgio Livelli e dall’istruttore Pier Paolo Cagnoni (che per l’occasione era “gemellato” con il Karate Valceno-Valtaro del maestro Emanuele Massari) si è classificato al 2° posto nella classifica generale su 120 società partecipanti.

I portacolori piacentini hanno ottenuto come sempre risultati eccellenti: Flavio Ghilardotti medaglia d’oro nella categoria Senior -67kg che ha disputato quattro incontri di ottimo livello dimostrando eccezionali doti atletiche.

Mattia Bongiorno nella categoria cadetti -70kg si è classificato al 2° posto con quattro incontri disputati suscitando grande emozione nel folto pubblico presente.

Lorenzo Centonze nella categoria cadetti -63kg ha conquistato la medaglia di bronzo con quattro incontri disputati e nella finale per la medaglia di bronzo ha dimostrato grande tenacia in quanto l’avversario era veramente agguerrito.

Anche Eva Dallavale nella categoria cadette -54 kg si è aggiudicata la medaglia di bronzo con 4 incontri di grande livello superata di misura da una forte atleta toscana.

Prossimi impegni di rilievo per la nota società saranno l’Open del Veneto Fijlkam, gara valevole per il ranking nazionale giovanile e a giugno la Coppa del Mondo Wkf che si terrà a Porec in Croazia con la partecipazione di 80 nazioni.