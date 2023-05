Al Curtoni la festa è della Borgonovese: il pari condanna la Sannazzarese

La Borgonovese fa festa, la Sannazzarese è fuori dalla corsa alla Promozione. Dopo 120′, il pareggio per 2-2 maturato al Curtoni premia i rossoblu, meglio piazzati al termine della stagione regolare di Prima Categoria, che ora saranno chiamati ad affrontare altre tre sfide se l’obiettivo per i ragazzi di Ferranti è realmente quello del grande salto.

Dopo il rigore iniziale fallito da Fornaciari, al 20′ gol di Filipov per gli ospiti. A inizio ripresa, il riscatto di Fornaciari e, all’85’, la rete dell’illusione di Caporali. Proprio al 90′, il rigore trasformato da Cozzi ha condotto il match agli extratime dove però la squadra di Di Donna non ha saputo trovare la rete che avrebbe prolungato la stagione neroazzurra.

Borgonovese-Sannazzarese 2-2

Borgonovese: Ghezzi, Sonlieti, Maccabruni, Fellegara, Benedetti, Ferrari (55′ Cortes), Gennari Marco, Amatruda, Fornaciari, Caporali, Gennari Mattia. All. Ferranti. (Zambianchi, Maineri, Metti, Bosi, Lilla, Martinez, Lucchini, Bazzarini).

Sannazzarese: Corbellini, Inghilterra (80′ Cavalli), Cavicchia (89′ Rossi), Orrù (68′ Massari), Prazzoli, Girometta, Filipov, Armani (104′ Facchini), Zarbano, Cozzi, Simone (118′ El Marouf). All. Di Donna. (Cassinelli, Molinari, Riva, Beccuti).

Arbitro: Chouiref di Piacenza.

Marcatori: 20′ Filipov (S), 48′ Fornaciari (B), 85′ Caporali (B), 95′ Cozzi (S).

Note: ammoniti Sonlieti, mister Di Donna, Fellegara, Armani, Orrù, Cavicchia, Filipov, Benedetti, Amatruda, Massari. Espulso mister Ferranti per proteste al 97′, Girometta (S) e Cortes (B) per accenno di rissa al 115′, Massari (B) per doppia ammonizione al 117′.