Tennis, in attesa della finale playoff la Vittorino vince due trofei con Festoni e Frà

Si deciderà domenica prossima, sui campi ferraresi del Tc Poggese, il destino della squadra maschile di tennis della Vittorino da Feltre. Dopo aver dominato, con tre vittorie in altrettante partite, la regolare season del campionato di Serie D1, la formazione biancorossa disputerà infatti domenica prossima la fase finale dei playoff, che mette in palio la promozione diretta al campionato di Serie C.

La Vittorino, forte del percorso netto compiuto durante il campionato, si presenterà in terra ferrarese con l’organico al completo: Luca Marco Bergonzi (2.5), Michele Brambilla (2.8), Michele Pontoglio (3.1), Gianluigi Tedesco (3.1), Paolo Torre (3.2) e Mirko Frà (3.2). E proprio Frà, in attesa di scendere in campo a Poggio Renatico per la finale playoff, si è messo in luce nei giorni scorsi vincendo il tabellone di Terza categoria del Torneo di Codogno. Finale praticamente senza storia, dominata dal portacolori biancorosso che grazie anche al buon tennis sfoggiato nell’atto conclusivo, si è aggiudicato il torneo in due set chiudendo il conto, a danno di Luca Toscani, con un doppio 6-2. Ottimi risultati in casa Vittorino anche grazie al settore giovanile curato dai maestri Lorenzo Garberi, Marcello Griffini e Patricia Chirea.

Il giovanissimo Riccardo Festoni ha infatti vinto nei giorni scorsi il tabellone Under 10 del torneo organizzato dal Tc Imola con formula rodeo. Dopo aver superato i primi due turni eliminatori e la semifinale, Festoni è approdato alla finale trovando dall’altra parte della rete Lorenzo Verratti del Tc Nettuno di Bologna. Anche in questo caso una finale senza troppa storia, ben giocata dal giovane agonista biancorosso che si è imposto con un doppio 4-0 aggiudicandosi così meritatamente il trofeo