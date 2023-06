Rugby, i Lyons blindano i propri gioielli. Dieci giocatori piacentini riconfermati

La stagione 2023/2024 della Sitav Rugby Lyons ripartirà dalle fondamenta storiche della società bianconera, da quei giocatori che partendo dal vivaio sono arrivati a costituire la spina dorsale della squadra anche nel massimo campionato italiano, che dal prossimo anno prenderà il nome di Serie A Elite.

Nella scorsa stagione sono stati 10 i giocatori piacentini a calcare i campi di gioco più prestigiosi in Italia, a testimonianza di come il progetto bianconero rimanga fortemente ancorato alla valorizzazione dei propri giocatori e alla crescita dei talenti “in casa”, dalla sede sociale in Via Rigolli fino allo Stadio Beltrametti.

E’ il presidente Guido Pattarini a ringraziare e presentare i giocatori piacentini schierati con la prima squadra, che anche nella prossima stagione guideranno il XV bianconero nel massimo campionato italiano: “Da presidente, non sarò mai abbastanza grato a questi fantastici uomini, prima che giocatori, che ci rappresentano al livello più alto possibile dopo essere cresciuti sui nostri campi da quando erano bambini. Sono un patrimonio per la nostra società e il fiore all’occhiello di tutta la nostra attività sportiva: vedere un gruppo di giovani ragazzi disposti a dare l’anima per i nostri colori sarà sempre importante per tutta la nostra famiglia, e con loro sapremo sempre di non scendere in campo battuti. Un grosso ringraziamento va a tutti i nostri tecnici che hanno formato e cresciuto questi ragazzi nel loro percorso: è il più grande attestato del lavoro fatto negli ultimi anni e che ripaga a pieno una società come la nostra, profondamente radicata nel territorio e nel nostro settore giovanile. L’idea è quella di ampliare la rosa di giocatori piacentini in prima squadra, sfruttando l’ottimo lavoro svolto con la Squadra Cadetta e i ragazzi in uscita dall’Under19, che hanno già avuto modo di conoscere il nostro nuovo head coach Bernardo Urdaneta e che verranno valutati tutti come possibili inserimenti”.

Di seguito, i 10 giocatori piacentini scesi in campo nell’ultima stagione con la prima squadra e le relative statistiche per la stagione 2022/2023.

Bance Nourou Abdoul – 3° linea – 15 presenze

Borghi Riccardo – tallonatore – 7 presenze

Cissè Khadim – 3° linea – 12 presenze, 1 meta

Cristian Robert – tallonatore – 1 presenza

Cuminetti Federico – Trequarti ala – 16 presenze, 2 mete

Lekic Miralem – 2° linea – 19 presenze, 1 meta

Moretto Alessandro – 3° linea – 17 presenze

Salerno Matteo – pilone destro – 20 presenze, 1 meta

Via Alessandro – mediano di mischia – 18 presenze, 1 meta

Via Giovanni – estremo – 15 presenze, 1 meta