Lyons, il capitano Lorenzo Maria Bruno rinnova: per lui nono anno in bianconero

Sitav Rugby Lyons e Lorenzo Maria Bruno ancora insieme: il capitano bianconero prolunga il contratto con la società di via Rigolli, e si appresta a guidare i leoni affrontare nella sua nona stagione in maglia Lyons. Una conferma di peso per la squadra bianconera, che riparte da un suo punto fermo e giocatore fondamentale, metaman del campionato di Top 10 nella stagione 2021/2022, capitano della squadra dal 2018. Bruno è ora a caccia del record all-time di mete in maglia Lyons, che dista solo tre segnature e appartiene alla leggenda bianconera Paolo Ferretti, a quota 72, contro le 69 marcate da Bruno in 145 presenze totali.

“Per me non si tratta più di una semplice maglia – ha commentato Bruno – ma di una vera e propria seconda pelle. Dal primo giorno mi sono sentito a casa, e non ho mai avuto dubbi sul lasciare questo ambiente e questa città. Entrando in Club House senti il calore di tutti, dal più piccolo dei bambini tifosi alla dirigenza e a tutto lo staff, e sono orgoglioso di poter rappresentare questa società e i suoi valori per un’altra stagione”.

Bruno ha anche parlato delle aspettative sue e della squadra in vista del prossimo campionato, che cambierà nome diventando Serie A Elite: “Abbiamo un nuovo head coach, Bernardo Urdaneta, che fin dal primo incontro ha fatto un’ottima impressione a tutti, e con cui abbiamo condiviso i valori e il percorso che ci accompagnerà nella prossima stagione. Per prima cosa sarà importante avere una squadra coesa e in cui tutti noi ci sacrifichiamo per i compagni, e siamo convinti che con questa identità forte potremo ottenere grandi risultati”.