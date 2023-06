Nuoto, oro per Alessandro Barbazza al Trofeo delle Regioni con la Lombardia

Non gli è bastato mettersi in luce per tutta la stagione sportiva con i colori della Vittorino da Feltre. Alessandro Barbazza, giovane nuotatore della società biancorossa allenato dal tecnico Filippo Caprioli, ha infatti recitato un ruolo da protagonista, lo scorso fine settimana, anche con i colori della Lombardia al Trofeo delle Regioni, la più importante manifestazione agonistica a livello nazionale (tanto da essere considerata alla stregua di un campionato italiano) riservata alla categoria Esordienti A e svoltasi a Scanzano Ionico, in provincia di Matera.

Barbazza era stato convocato per far parte della squadra lombarda, composta da cinque ragazze e da cinque ragazzi, grazie ai risultati collezionati agli ultimi campionati regionali: due medaglie d’oro nei 100 e nei 200 dorso e un argento nei 200 misti. E proprio nella gara dei 100 dorso, Barbazza ha messo in fila tutti gli avversari salendo sul primo gradino del podio: primo posto e medaglia d’oro grazie al tempo finale di 1’06”,48, quattro centesimi di secondo in meno di Giorgio Sartori, portacolori della squadra veneta, classificatosi al secondo posto.

Un oro meritatissimo a cui Barbazza ha aggiunto altri ottimi risultati: il quarto posto finale, ad un soffio dal podio, nella gara dei 200 dorso conclusa con un crono di 2’26”,46, il settimo posto nella staffetta 4×100 stile libero con i compagni di squadra Nicolò Torretta, Pietro Caroppo e Davide Dapri, e il decimo tempo finale nella 4×100 misti con i compagni Caroppo, Dapri e Lorenzo Griggio.

“Siamo orgogliosi di questo grande risultato conquistato da Alessandro – commenta il Pre-sidente della Vittorino da Feltre, Gianluigi Tedesco, a coronamento di una stagione sportiva davvero strepitosa ma anche dell’ottimo lavoro svolto dai nostri allenatori. Così come siamo orgogliosi dell’ennesima impresa sportiva centrata a Roma lo scorso weekend da Giacomo Carini, che grazie all’argento e al tempo fatto segnare al Sette Colli difenderà i colori dell’Italia, e idealmente anche quelli della Vittorino, ai prossimi mondiali di nuoto”.