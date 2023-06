Nuovo campo da pickleball a Niviano: “Sport in continua crescita anche a Piacenza”

Arriva dagli Stati Uniti, è un miscuglio di tennis, padel e racchettoni ed è talmente divertente che si sta diffondendo sempre di più anche nella nostra provincia. Si chiama pickleball e sta lentamente spopolando, sul territorio piacentino ci sono già alcuni campi dove lo si può praticare e adesso ce n’è un altro nuovo di zecca al Centro Padel di Niviano. Un’idea trasformata in realtà nel giro di poco tempo e fortemente voluta dalla società Padel Niviano SSD, come ha raccontato uno dei soci fondatori, Alessandro Clementi: “Questo sport è in continua crescita, in Italia si sta diffondendo rapidamente, a Piacenza e provincia ci sono già tre campi, uno gestito dall’Olubra e due dal Polisportivo, abbiamo così voluto realizzarne uno scoperto anche noi. La nostra intenzione è di organizzare in futuro dei corsi, magari per poter creare anche una squadra, oltre a dare vita a dei veri e propri tornei, il primo potrebbe essere già questo settembre”.

I prossimi 1 e 2 luglio ci saranno invece i campionati italiani amatoriali di padel, doppio maschile di terza, quarta e quinta fascia Expert: attesi per ora 50 giocatori, iscrizioni sul sito www.tpra.fitp.it.