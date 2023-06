Nuoto, Giacomo Carini non convocato per i Mondiali nonostante il pass ottenuto

Non gli è bastato centrare qualche giorno fa al “Sette Colli” il pass per i prossimi Mondiali di nuoto in programma in Giappone a fine luglio: il nuotatore piacentino Giacomo Carini è stato inspiegabilmente escluso dalla spedizione azzurra. Il suo nome, infatti, non compare nella lista dei convocati divulgata dal commissario tecnico della Nazionale Cesare Butini.

L’atleta cresciuto nella Vittorino da Feltre e da tempo alfiere delle Fiamme Gialle, lo scorso 24 giugno – nella specialità dei 200 farfalla – aveva stoppato il cronometro sull’1.55.72, ottenendo il minimo per i Mondiale. Ora questa decisione che sarà destinata a far discutere.