Rugby, i Lyons confermano 12 giocatori del reparto di mischia

I Lyons confermano 12 giocatori del reparto di mischia rispetto alla scorsa stagione, mantenendo a disposizione gli uomini chiave della rosa bianconera nel reparto. Un gruppo che ha dimostrato grande unità di intenti e coesione, che saranno le chiavi per affrontare la prossima stagione di Serie A Elite. Prende quindi forma la rosa a disposizione del neo coach Bernardo Urdaneta, che ha voluto fortemente partire da un gruppo ben affiatato per affrontare la sua prima stagione sulla panchina dei Lyons e installare il suo sistema di gioco.

Il Direttore sportivo bianconero Roberto Fulgoni ha così commentato i rinnovi contrattuali del reparto: “Il reparto di mischia resta fondamentale per garantire alla squadra possesso e difesa, e siamo contenti che tanti nostri giocatori abbiano voluto continuare la loro carriera insieme a noi. Abbiamo la fortuna di avere con noi ragazzi straordinari, che hanno deciso di sposare la causa dei Lyons anche come scelta di vita, rimanendo con noi e credendo fortemente nel nostro progetto, e che ci sapranno ripagare sul campo e fuori, dando l’esempio e aiutando a crescere tutto il gruppo e i giovani che si affacceranno alla prima squadra. Questo gruppo ha dimostrato di lavorare molto bene e di affrontare a viso aperto qualsiasi avversario, mettendo sempre in campo tanta tenacia e voglia di combattere. Da questo spirito ripartirà la nostra stagione e il lavoro di Bernardo Urdaneta, che ha già avuto modo di apprezzare le doti dei nostri giocatori e che crede fortemente nel loro potenziale.”

I giocatori confermati per la stagione 2023/2024 nel reparto di mischia

Romulo Acosta, pilone sinistro, 5a stagione in maglia Lyons

Enrico Cafaro, pilone sinistro, 5a stagione in maglia Lyons

Fabio Morosi, pilone sinistro, 2a stagione in maglia Lyons

Alessio Cocchiaro, tallonatore, 6a stagione in maglia Lyons

Francisco Minervino, pilone destro, 3a stagione in maglia Lyons

Antonino Aloè, pilone destro, 3a stagione in maglia Lyons

Hannes Janse van Rensburg, seconda linea, 3a stagione in maglia Lyons

Lorenzo Cemicetti, seconda linea, 5a stagione in maglia Lyons

Jacopo Salvetti, terza linea, 4a stagione in maglia Lyons

Santiago Portillo, terza linea, 3a stagione in maglia Lyons

Luca Petillo, terza linea, 5a stagione in maglia Lyons

Alberto Bottacci, terza linea, 5a stagione in maglia Lyons