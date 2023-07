Baseball, il Piacenza ottiene una doppietta contro l’Ares e si mantiene in corsa

Tutto invariato nella parte alta della classifica del Girone A di Serie B: i biancorossi, con una doppietta sul terreno amico ai danni dell’Ares Milano, restano al terzo posto con una sola partita di distacco dalla Catalana seconda.

GARA1

ARES 0-0-1-0-1-1-1-0-0 4

PIACENZA 0-1-0-2-0-4-0-2-X 9

Formazione: Perez 2b, Schiavoni 3b/es, Chacon ss, Loardi 1b/lan, Minoia ec, Gibson es (Capra 1b), Cammi ric (Gardenghi), Carsana ed (Calderon), Baraldo dh (Cufré 3b). Lanciatori: Cufré (rl7 bv10 bb0 k4 pgl3), Loardi (rl2 bv1 bb0 k4 pgl0); All.: Marenghi G.

La prima notizia di giornata è il rientro in attività, a distanza di sette anni dal ritiro, di Simone Cammi, autentica bandiera biancorossa con oltre quattrocento presenze all’attivo e con grande esperienza tra IBL1, IBL2, Serie A2 e B. Proprio Cammi è l’autore della valida che sblocca la partita al secondo inning grazie alla quale segna Gibson, arrivato in prima per balls ed in seconda su rubata. L’ Ares pareggia al secondo ma Piacenza si riappropria del vantaggio al quarto grazie a due basi ball seguite dai bunt di Minoia e Carsana. I Milanesi non mollano e si riportano in parità nella parte alta del sesto ma al successivo attacco, i biancorossi calano il poker grazie a due basi ball, al singolo di Minoia ed al profondo doppio del pinch hitter Calderon che di fatto spacca in due la partita. Con Cufré sempre in controllo dei propri lanci e di conseguenza dell’attacco avversario per sette riprese, tocca a Niccolò Loardi guidare in porto la salvezza con due riprese senza il minimo affanno.

GARA2

ARES 2-0-2-0-1-0-0-0 5

PIACENZA 4-0-3-0-1-2-4-1 15

Formazione: Chacon ss, Minoia ec (Scrivani ph), Loardi 1b (Capra), Cufré dh, Schiavoni 3b, Calderon ed (Contardi), Marelli 2b, Carsana es, Gardenghi ric. Lanciatori: Dall’Agnese (rl7 bv12 bb2 k7 pgl4), Sanna (rl1 bv1 bb0 k2 pgl0); All.: Marenghi G.

Come spesso accade, nel secondo incontro la difesa biancorossa parte contratta e concede punti al primo inning: una base ball, un doppio ed un singolo valgono agli ospiti il 2-0. Stavolta però l’attacco reagisce subito ed al cambio campo arrivano quattro punti con le valide di Loardi, Calderon e Carsana. Ares pareggia di nuovo al terzo ma nella parte bassa c’è la nuova reazione del Piacenza che con il doppio di Cufré ed i singoli di Schiavoni e Carsana ottengono tre punti che valgono il vantaggio che nel prosieguo degli inning verrà costantemente aumentato fino ad arrivare al punto del 15-5 all’ottavo inning, prodotto

da Chacon e dai singoli di Scrivani e Cufré, e che decreta la sospensione anticipata del match per manifesta superiorità. In una partita in cui l’attacco ha brillato particolarmente, degne di nota sono le prestazioni di Cufré (4 su 5 con due doppi), Carsana (3 su 4 con 2 rbi), Chacon (2 su 5) e Schiavoni (3 su 5 con 2 rbi). La parte alta della classifica del girone non ha subito variazioni, avendo tutte le prime tre ottenuto doppiette. Si distaccano invece tutte le altre e si prevede un finale incandescente con ogni passo falso che avrà peso specifico notevole.

RISULTATI GIRONE A

Piacenza-Ares MI 2-0 (9-4 15-5); Catalana Alghero-Avigliana 2-0 (12-11 6-4); Milano-CABS Seveso 2-0 (15-2 6-5) Junior PR-Fossano 2-0 (9-5 6-5)

CLASSIFICA GIRONE A

Milano 18v 4p; Catalana Alghero 15v 7p; Piacenza 14v 8p; Ares e Junior PR 10v 12p; CABS Seveso e Avigliana 8v 14p; Fossano 5v 17p