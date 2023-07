La Salus et Virtus del maestro Roberto Alberti e l’amministrazione comunale di Carpaneto hanno proposto al pubblico del paese una riunione pugilistica di undici incontri, almeno nove dei quali intensi e combattuti e con un risultato finale davvero straordinario per la palestra piacentina, che ha portato a casa otto vittorie e un pari.

Vittoria nello “Sparring Io”, cioè una boxe solo con colpi figurati e non portati a fondo di Aurora Aversani (Salus) su Giulia Buonomo (Rozzano). Vittorie anche nell’Elite pesi medi per il debuttante 25enne salussino Betti Morel su Alberto Rusconi (Paderno Dugnano). Nell’Elite fino a 82 kg. Krehul Yurii (Salus) batte ai punti Alì Cela (S. Vecchia Maniera) con grande sicurezza. Niente da fare invece, tra gli Youth Pesi Leggeri, per Domenico Castaldo (Salus) volenteroso ma poco preciso, contro il coriaceo Cristopher Lormant (Fighting Ground).

Vince il 18enne Cristopher Romero – negli Youth pesi super welter – contro il torinese Jacopo Barbero. Contro uno dei migliori pugili della serata (Luca Cantasale di Cremona) il salussino Geani Pandelica coglie, dopo un combattimento di eccezionale intensità, una bella vittoria ai punti. Baderedin Hormatollah (Salus) – tra gli Junior pesi Gallo – batte con pieno merito il veloce Giuseppe Reddavide mentre negli Elite (pesi medio massimi) non poteva sognare miglior debutto il 24enne Matteo Bertolotti da Chero, sostenuto da un tifo da stadio, vittorioso su Stefano Nasi (Boxe Fitness Barge). Sconfitta per Nicola Bolis (Salus) contro Alessandro Rubinato (Boxe Fitness Barge) mentre è finito in parita il match tra gli Elite (pesi super welter) Kouadio Bini (Salus) e Giovanni Barzaghi (Boxe Fitness Barge). Chiusura vittoriosa con l’Elite (peso super welter) Andrea Ferrucci, 19 anni, dominatore fin dal primo gong contro il cremonese Marco Pagliari tanto da vincere prima del limite.

