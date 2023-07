Champions league, Anastasi: “Girone complesso, sarà importante partire bene”

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, Berlin Recycling Volleys, Halkbank Ankara e Sport Lisboa e Benfica: ecco la Pool C della Cev Volley Champions League 2024, la prima della storia per la formazione biancorossa. Il sorteggio dell’altro giorno all’European Broadcasting Centre in Lussemburgo ha confezionato i cinque gironi della Main Phase della Cev Volleyball Champions League 2024. Il debutto dei biancorossi è fissato al PalabancaSport in una data tra il 21 e 23 novembre con i turchi del Halkbank Ankara in cui giocano tra gli altri Nimir e Ngapeth.

“E’ un girone parecchio tosto, l’Halkbank è una formazione di alto livello, molto forte con Nimir e Ngapeth ma non solo, c’è un palleggiatore americano davvero forte e tanti giocatori turchi importanti che giocano in Nazionale. Ci sarà da soffrire, sono contento che iniziamo il nostro cammino in casa – il commento di Andrea Anastasi, tecnico biancorosso -. Per quanto riguarda Berlino, l’ho affrontato parecchie volte in Champions League, è una squadra molto competitiva che la prossima stagione sarà guidata da un nuovo allenatore, hanno perso il centrale Brehme che va a giocare a Modena ma lo hanno rimpiazzato con un estone parecchio forte, è una squadra ben consolidata che va molto rispettata. Halkbank e Berlino sono le formazioni più toste, è un girone complesso, in Champions League bisogna partire bene per trovare subito buone energie e buone ispirazioni quindi nel periodo di novembre dovremo dare molta importanza alla Champions magari a discapito del campionato, dobbiamo stare lì e pensare a quello”.