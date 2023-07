Rugby Lyons, idee chiare e voglia di vincere: la grinta di coach Bernardo Urdaneta

Idee chiare su quella che dovrà essere la squadra, ma soprattutto grande voglia di vincere: ecco il nuovo allenatore dei Lyons, Bernardo Urdaneta.

IL CURRICULUM – Classe 1967 nato a Tucuman, in Argentina, vanta un curriculum di tutto rispetto in patria, avendo ricoperto ruoli in seno allo staff tecnico della Federazione Argentina per oltre 10 anni. Il primo incarico importante lo ha avuto presso il Tucuman Lawn Tennis Club, ricoprendo il ruolo di head coach per tre stagioni dal 2000 al 2003. Dal 2005 ha iniziato a collaborare con la Union Argentina Rugby, iniziando con le squadre giovanili fino ad arrivare, nel biennio 2012-2013 a guidare le nazionali argentine Under 19 e Under 20, conquistando un quarto e un sesto posto alle due Junior World Cup in cui guidò i Pumitas. Nel 2014 arrivò anche a guidare i Jaguares, la franchigia argentina che partecipava al Super Rugby. Negli ultimi anni ha prima guidato il Lomas Rugby Club di Buenos Aires come Capo Allenatore e Director of Rugby, e in seguito ha ricoperto i medesimi ruoli al Jockey Club di Rosario, prima del suo arrivo in Italia nella scorsa stagione a Viadana, dove ha guidato la squadra giallonera a un sorprendente sesto posto finale in Top 10.