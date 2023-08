Rugby, i Lyons completano il reparto di terza linea con Edoardo Mannelli

I Lyons hanno ancora degli assi nella manica da calare, ed è arrivato il momento di scoprire il quinto arrivo dell’estate: Edoardo Mannelli rinforza il reparto di terza linea dei bianconeri.

Mannelli è il terzo giocatore livornese approdato in questa estate a Piacenza, dove ritrova il proprio compagno di squadra delle giovanili Rocco Del Bono e il giovane Diego De Rossi. Mannelli è un terza linea dinamico e dalle grandi doti difensive, un placcatore tenace e aggressivo, che lo rendono un innesto importante per le richieste dello staff tecnico bianconero. Nel curriculum di Mannelli, spicca l’esperienza già avuta nel massimo campionato italiano con la maglia del Colorno nel 2021-2022, prima dell’ultima stagione in cui è tornato nel suo club di origine, il Livorno Rugby. Mannelli ha anche vestito la maglia azzurra della Nazionale Sevens, condividendo raduni e tornei con il capitano bianconero Lorenzo Maria Bruno e al suo nuovo compagno di reparto Jacopo Salvetti.

Mannelli ha già iniziato la preparazione insieme a tutto il gruppo bianconero, e ha commentato così il suo arrivo a Piacenza: “È bello essere tornato al vertice del rugby italiano, penso di potermi togliere ancora importanti soddisfazioni e voglio partire forte da subito in questa mia nuova avventura. Il mio obiettivo è conquistarmi il posto da titolare e avere minuti importanti, per rilanciarmi nel massimo campionato italiano come protagonista. Conoscevo questa realtà grazie ai racconti di Lorenzo Maria Bruno, e so di trovarmi nel posto giusto per crescere e venire valorizzato al meglio. Vedo tanto potenziale in questa squadra e fin dal primo giorno mi sono trovato a mio agio col nuovo gruppo, possiamo fare grandi cose”.

Edoardo Mannelli, terza linea, nato a Livorno il 17 luglio 2000, 183 cm x 105 kg.