Piace, oggi alle 18 a San Rocco la prima uscita stagionale contro il Nibbiano

È in programma questo pomeriggio la prima uscita stagionale del Piacenza Calcio, con i biancorossi che alle 18 al centro sportivo Sverzellati di San Rocco al Porto (ingresso gratuito), affronteranno in un test amichevole il Nibbiano & Valtidone, compagine piacentina di Eccellenza. Un primo banco di prova per saggiare la tenuta dei ragazzi di mister Maccarone dopo una decina di giorni di preparazione. Domenica, invece, è in programma il secondo test allo stadio Dossenina di Lodi contro il Fanfulla, sempre alle 18.

