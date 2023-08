Il Fiorenzuola chiude per un super bomber: arriva Fabio Ceravolo

Nuovo acquisto per il Fiorenzuola che si regala un’ex giocatore di serie A. Si tratta di Fabio Ceravolo, classe 1987, che nell’ultimo campionato ha indossato la maglia del Padova. Si tratta di un giocatore che in serie C rappresenta elemento di notevole caratura nonostante la carta d’identità. Nel corso della sua carriera, è stato protagonista con le casacche di Reggina, Ternana, Pisa, Benevento, Parma e Cremonese. Complessivamente 523 partite disputate e 107 gol all’attivo. Andrà ad affiancare Alberti nel reparto avanzato di mister Andrea Bonatti.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà