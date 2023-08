Piace sconfitto dal Nibbiano nella prima amichevole. Maccarone: “Soddisfatto”

Il cartello “lavori in corso” è ancora ben visibile e l’ex biancorosso Sergio Volpi ne approfitta per giocare un brutto scherzo. Il nuovo Piacenza di Massimo Maccarone perde al suo esordio per 2-1 nell’allenamento congiunto contro il Nibbiano & Valtidone: la buona notizia per “Big Mac” è che va subito in rete Gerbaudo, uno dei pilastri sui quali dovrà costruire la squadra, la brutta è che la difesa si fa sorprendere nel finale e in due minuti bomber Grasso ribalta tutto. È solo calcio d’agosto, però vanno sottolineate due cose: innanzitutto, oltre 500 tifosi hanno sfidato il caldo per assistere alla prima “sgambata” del Piace al campo sportivo “Sverzellati” del San Rocco Calcio, l’altro aspetto sono le facce scure dei biancorossi a fine match, segno che perdere non è mai bello e che l’atteggiamento è quello voluto dall’allenatore.

“È andata molto bene – il giudizio di Maccarone – il risultato non fa testo. Siamo insieme da 16 giorni e la strada è giusta, questi ragazzi sono eccezionali e sono contento di averli visti uscire con la faccia scura, un atteggiamento che mi piace”.

PIACENZA (4-3-3): Maianti; Berton, Del Dotto, Boffini, Iob; Artioli, Corradi, Gerbaudo; Zini, Recino, Russo. Entrati: Canale, Silva, Santella, Bachini, Chiricosta, Andreoli, D’Agostino, Hrom, Ndoye. All. Maccarone.

NIBBIANO& VALTIDONE (4-3-1-2): Murriero; Castellana, Boccenti, Pillon, Baia; Ferro, Jakimovski, Monopoli; Lancellotti; Minasola, Compaore. Entrati: Valizia, Banienschi, Celotti, Dimitrea, Grasso, Equo, Vingiano, Bernardi, Ababio, Baldo, Fogliazza. All. Volpi.

RETI: 17’ pt Gerbaudo (P), 44’ e 46’ st Grasso (N).