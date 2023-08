Edoardo Oneto: “Felice di essere tornato in campo dopo 10 mesi, ora sogno i playoff”

“È stato bellissimo rientrare dopo dieci mesi senza partite. C’è ancora da lavorare per recuperare al massimo, ogni giorno cerco di fare sempre il mio massimo per poter aiutare la squadra a fare un campionato sopra le aspettative”. Impossibile non scorgere la felicità di Edoardo Oneto che domenica scorsa è ritornato ufficialmente in campo mettendo sulle gambe un buon minutaggio nell’amichevole vinta per 2 a 1 dai rossoneri contro la Pergolettese di mister Abbate. Ora però testa alla prossima stagione e a recuperare al 100% dal grave infortunio al crociato del ginocchio. “L’obiettivo è la salvezza, ma è vietato non sognare un piazzamento ai playoff” chiosa l’attaccante del Fiorenzuola.

