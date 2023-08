Memorial Gianni Salerno, il talento piacentino Cuminetti titolare con le Zebre Parma

Domani sera, in occasione del primo Memorial Gianni Salerno, le Zebre Parma scenderanno in campo allo stadio Walter Beltrametti di Piacenza. Un appuntamento prestigioso che sicuramente ricorderà a lungo Federico Cuminetti, giovane talento bianconero che dopo aver partecipato alla preparazione estiva con la franchigia ducale verrà impiegato da titolare contro la Ealing Trailfinders, inizio gara alle 20.30. Il giovane talento piacentino avrà quindi l’onore di scendere in campo davanti ai propri amici e tifosi con la prestigiosa maglia delle Zebre, rappresentanti italiane nello United Rugby Championship e nelle Coppe Europee.

Per Federico, un piccolo sogno che si avvera. Classe 2002, Cuminetti è cresciuto nel vivaio bianconero, esordendo in prima squadra nel 2020 a soli 18 anni e diventando in poco tempo un punto fermo della rosa dei Lyons nel massimo campionato italiano. “Speravo di poter giocare questa prima partita con le Zebre – ha commentato Cuminetti – ma farlo da titolare va oltre le mie aspettative. Ho una grande opportunità di misurarmi con il massimo livello europeo ed è un’esperienza unica. Ho affrontato 13 settimane di preparazione estiva con le Zebre per arrivare fin qui, e poter scendere in campo davanti alla mia famiglia, ai miei amici e alle persone che mi hanno seguito nella mia carriera mi riempie di emozione. Spero di fare bene e ripagare la fiducia dello staff tecnico delle Zebre e anche tutte le persone che mi hanno sostenuto ai Lyons, da quando ero bambino fino al massimo campionato italiano.”