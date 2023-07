Rugby, Lyons e Zebre Parma insieme per preparare la prossima stagione

La preparazione estiva delle Zebre Parma conoscerà quattro importanti banchi di prova prima dello United Rugby Championship 2023/24, in cui Piacenza e Sitav Rugby Lyons saranno protagonisti.

La Franchigia del Nord-Ovest, rappresentante italiana nelle Coppe Europee, aprirà la propria stagione proprio allo Stadio “Walter Beltrametti” di Piacenza, a sancire una forte unione tra il territorio piacentino e la squadra ducale, che fornisce numerosi giocatori alla Nazionale Italiana e che ha visto tra le proprie fila i migliori prospetti del rugby piacentino degli ultimi anni. L’incontro è in programma sabato 26 agosto contro gli Inglesi Ealing Trailfinders, vincitori per il secondo anno consecutivo della Championship Cup. Dopo aver affrontato i biancoverdi l’anno scorso al Trailfinders Sports Ground, Sisi e compagni si apprestano a ripetere il confronto con la formazione del campionato nazionale di seconda fascia. Si giocherà alle ore 20:30 nell’impianto casalingo dei Sitav Rugby Lyons, club del massimo campionato italiano affiliato alla “Zebre Famly”.

Lo stretto rapporto tra il club bianconero e le Zebre verrà ulteriormente rafforzato quando sabato 9 settembre i ducali ricambieranno l’ospitalità ed accoglieranno i Lyons alla Cittadella del Rugby di Parma nella giornata inaugurale del Salone del Camper 2023. La sfida, in programma alle ore 17:30, sarà valevole per la “Camper Cup” e coronerà il grande evento organizzato nell’impianto sportivo di via San Leonardo in collaborazione con le Fiere di Parma, il comitato regionale della Federazione Italiana Rugby, Le Viole Amatori Parma, Rugby Colorno e Rugby Noceto.

Gli altri due test estivi vedranno il XV del Nord Ovest competere con l’Oyonnax, formazione francese neo-promossa nel massimo campionato nazionale TOP14, e i Glasgow Warriors, rivali diretti delle Zebre nel girone italo-scozzese dello United Rugby Championship.

L’incontro con i Transalpini è in programma sabato 23 settembre alle ore 15:00 allo Stade Charles-Mathon; quello con gli Scozzesi sabato 30 settembre alle ore 19:00 italiane allo Scotstoun Stadium.

Le dichiarazioni del capo allenatore delle Zebre Fabio Roselli: “Con un pre-stagione così lungo per via del Mondiale a settembre, è importante dare alla squadra dei momenti di verifica e di gioco. Ringrazio il Club che ha lavorato bene per offrire al gruppo squadra questi appuntamenti importanti che ci coinvolgeranno in confronti agonistici differenti. Il mese di settembre sarà particolarmente caldo: avremo l’opportunità di testare il nuovo staff e i nuovi giocatori. Sarà il nostro trampolino di lancio per affrontare al meglio la stagione che verrà”.

I dettagli dei quattro appuntamenti pre-stagionali delle Zebre

Zebre v Ealing Trailfinders – Sabato 26 agosto 2023, Stadio Walter Beltrametti di Piacenza, ore 20:30

Zebre v Sitav Rugby Lyons – Venerdì 9 settembre 2023, Cittadella del Rugby di Parma, ore 17:30

Oyonnax Rugby v Zebre – 23 settembre 2023, Stade Charles-Mathon di Oyonnax, ore 15:00

Glasgow Warriors v Zebre – 30 settembre 2023, Scotstoun Stadium di Glasgow Warriors, ore 19:00 italiane.