Ritorno alla vittoria per il Piacenza rugby, Varese sconfitto 36-14 al Beltrametti

Il Piacenza rugby torna alla vittoria e conquista cinque punti importanti per la classifica.

Dopo appena appena 30 secondi dall’inizio della gara al Beltrametti, i biancorossi si portano in vantaggio per 7-0 contro Varese. Gli avanti, preparati da Berzieri, dominano in mischia. Tre le mete segnate dagli avanti, partendo da situazioni una la fotocopia dell’altra: punizione calciata in touche, rimessa laterale vinta, drive avanzante degli avanti biancorossi, percussione e meta violata con protagonisti, in ordine di tempo, Alberti, Baccalini e ancora Alberti. Due le trasformazioni di Sardo. Il primo tempo finisce sul punteggio di 26-3 per i padroni di casa e bonus offensivo acquisito.

Il secondo tempo si apre nel segno del Varese che al 43’ accorcia le distanze su calcio di punizione concesso per un fallo difensivo dei piacentini (26-6). La squadra di Grangetto diventa oltremodo fallosa; nell’arco di due minuti riesce a collezionare quattro calci di punizione consecutivi e l’arbitro deve richiamare il capitano biancorosso Casali ad una maggior disciplina dei suoi compagni di squadra.

Nella seconda parte di gara si gioca costantemente nella metà campo del Piacenza e al 62’ arriva la meta varesina; su calcio di rinvio biancorosso dai ventidue metri difensivi, gli avanti varesini recuperano il pallone e con rapide giocate alla mano risalgono velocemente il campo fino alla meta (26-11). Il Piacenza sembra fuori dal gioco, non reagisce, e varesini ancora a segno con un calcio piazzato per l’ennesimo fallo difensivo biancorosso (26-14). Siamo alla mezz’ora del secondo tempo e la

squadra ospite mette a segno un parziale di 11 a 0.

Il finale di gara ritorna tutto di marca biancorossa; al 76’ un entusiasmante “coast to coast” con partenza da dentro ai ventidue piacentini e in tre fasi di gioco risalgono velocemente il campo con Grandi che schiaccia l’ovale in meta (31-14), mentre sul finire di gara nuova slancio offensivo dei trequarti del Piacenza con Castagnoli al bersaglio grosso per la sua seconda meta del giorno (36-14).

Il risultato premia la squadra piacentina, ma rimane il rammarico di non aver potuto raggiungereun risultato più tondo per i tanti, troppi errori commessi in fase di trasmissione della palla. Bene il Varese che ha saputo approfittare del periodo di smarrimento dei biancorossi muovendo efficacemente la palla con la propria linea di attacco. La squadra ospite però scontava una differenza di peso notevole in particolare nei primi otto uomini, divario che ha ridotto le potenzialità del quindici varesino.

Il tabellino:

PIACENZA RUGBY-RUGBY VARESE: 36-14

PIACENZA: Castagnoli, Nosotti (21’st Fusar Poli), Grandi, Crotti (1’st Trabacchi L.), Bucellari, Sardo (21’st Fermi), Bacciocchi (1’st Trabacchi J.), Donati, Bilal, Milani (16’st Misseroni), Ben Khaled,

Casali A., Battini (1’st Rapone), Alberti M. (1’st Alberti A.), Baccalini. All: Grangetto.

Arbitro: Rossi di Treviso.

Marcatori: 1’ mt Castagnoli tr Sardo (7-0); 13’ cp Ficarra (7-3); 16’ mt Alberti M. (12-3); 24’ mt

Baccalini tr Sardo (19-3); 33’ mt Alberti M. tr Sardo (26-3); secondo tempo: 2’ cp Ficarra (26-6); 22’

mt Carbone (26-11); 30’ cp Ficarra (26- 14); 36’ mt Grandi (31-14); 40’ mt Castagnoli (36-14)

FOTO GALLERY DI MONICA DALLAVALLE: