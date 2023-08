Volley Serie C, la 2° linea del Busa Trasporti cambia pelle con Bontempi e Burzoni

Due novità per il reparto liberi del Busa Trasporti MioVolley che cambia dunque completamente pelle rispetto alla scorsa stagione di serie C. Per Manuela Leggeri saranno a disposizione Annalisa Bontempi e Zoe Burzoni.

Bontempi arriva dal Piace Volley, esperienza che l’ha riavvicinata al mondo del volley dopo un pe-riodo di pausa dalla carriera pallavolistica che l’aveva proiettata anche in serie B. Classe 1999 sarà la giocatrice più esperta del roster di coach Leggeri. “Ho deciso di giocare al MioVolley per il potenziale della realtà: mi serve una società strutturata perché, per come sono IO, non mi accontento delle cose fatte tanto per. Ho deciso di ripartire in C per la scelta dell’allenatrice, credo molto nelle potenzialità che potrà dare al gruppo: di base c’è quindi l’idea di migliorarmi grazie alla squadra, allo staff e alla società. Spero di riuscire a fare gruppo con le altre ragazze anche se sono passata dall’essere la più giovane all’essere la più anziana, sarà una bella sfida”.

Cinque anni in meno sulla carta d’identità ed una carriera costruita al River Volley 2001 per Zoe Burzoni che dopo un cammino iniziato in Under 13 ha deciso di sposare la causa MioVolley per il campionato 2023/24. “Sono incuriosita ed entusiasta per la prossima stagione, in particolare per quanto riguarda l’allenatrice, che ha mostrato fin da subito empatia e sensibilità nei nostri con-fronti. Ho deciso di giocare al MioVolley la prossima stagione perché sono convinta che un gruppo giovane come il nostro e un’allenatrice come Manuela Leggeri possano offrire nuovi stimoli per crescere sia individualmente che di squadra”.