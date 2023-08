La piacentina Aurora Longeri pronta per il Trofeo Coni, “mini olimpiade” di karate

Tra le giovani promesse che parteciperanno al Trofeo Coni, giunto all’8° edizione, c’è anche la piacentina Aurora Longeri del Karate Piacenza Farnesiana. La giovane atleta prenderà parte, insieme ad altri quattro atleti dell’Emilia Romagna, alla finale nazionale del Trofeo relativamente alla disciplina del karate (Fijlkam).

Aurora ha conquistato l’accesso alla prestigiosa competizione conquistando il titolo di campionessa regionale a Piacenza nel mese di maggio 2023 e vincendo nella stessa giornata anche la gara valevole per la qualificazione regionale del Trofeo Coni.

L’atleta piacentina ha conquistato la medaglia di bronzo ai campionati italiani 2022 e ha ottenuto eccellenti risultati in altre gare nazionali e internazionali.

Il Trofeo Coni è la più grande manifestazione sportiva Under 14 in Italia che sin dalla prima edizione di Caserta 2014, rappresenta una vera e propria “mini olimpiade” italiana. Sede della fase finale dell’ottava edizione del Trofeo sarà la Basilicata che, dal 21 settembre al 24 settembre 2023, ospiterà in Costa Ionica oltre 3.100 atleti provenienti da tutto il Paese di età di 10-14 anni che, insieme a più di 800 tecnici, arriveranno in Basilicata in rappresentanza di 23 delegazioni pronti a misurarsi in 41 discipline di 35 Federazioni sportive nazionali e sei discipline sportive associate.

Il Karate Piacenza Farnesiana guidato dal maestro Gian Luigi Boselli, dall’istruttore Pier Paolo Cagnoni e dal tecnico Giorgio Livelli ha già avuto atleti che hanno conquistato l’accesso alla finale nazionale nelle precedenti edizioni e il presidente Boselli sottolinea che tali giovani ricordano a tutt’oggi tale esperienza come eccezionale e sicuramente lo sarà anche per Aurora.

