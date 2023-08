Gas Sales, la carica di Zlatanov: “L’obiettivo è giocare più finali possibili”

Gas Sales Bluenergy al lavoro in questi giorni con i primi allenamenti. Il gruppo si è ritrovato agli ordini di coach Anastasi a ranghi ridotti, ma con tanta ambizione e accolto dall’entusiasmo dei Lupi Biancorossi. Anche il direttore generale Hristo Zlatanov è apparso felice e divertito dalla presenza di così tanti tifosi nel giorno del raduno: “Speriamo sia sempre così, dovranno essere il nostro settimo uomo in campo come hanno sempre fatto, ci aspettiamo ancora di più da loro. Siamo contenti per la squadra perché è competitiva, il nostro primo obiettivo sarà riempire il palazzetto e poi divertirci per andare avanti nelle competizioni e arrivare fino in fondo, vogliamo giocare più finali possibili”.

