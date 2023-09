Gas Sales, chiusa la prima settimana di lavoro. Arrivano Simon e Gironi

Un allenamento con esercizi fisici e con la palla in mattinata, più una seduta di lavoro sulla sabbia e beach volley nel pomeriggio di ieri hanno concluso la prima settimana di preparazione della Gas Sales Bluenergy Piacenza in vista della stagione 2023-2024. I cinque giocatori, Edoardo Caneschi, Nicolò Hoffer, Francesco Recine, Fabio Ricci e Bruno Dias hanno così completando il programma stilato da coach Andrea Anastasi per il periodo inaugurale dell’attività.

In questi primi cinque giorni di lavoro l’attività è proseguita senza particolari problemi, alternando quotidianamente esercizi con palla a quelli dedicati alla preparazione atletica e sedute in sala pesi.

“Le cose stanno andando bene – sottolinea coach Anastasi – stiamo riprendendo le ostilità, la prima settimana è sempre caratterizzata da un lavoro generico e serve per capire le condizione dei ragazzi. Abbiamo svolto poco lavoro specifico, andremo nei dettagli già dalla seconda settimana di lavoro per aumentare ulteriormente i carichi dalla terza in avanti. Abbiamo bisogno di mettere più qualità e lo faremo con calma. Ho trovato i ragazzi già in buone condizioni, avevano un programma da seguire e diversi di loro hanno lavorato a lungo con le proprie nazionali, sono contento. Dalla prossima settimana si aggregheranno Simon e Gironi: questo ci consentirà di fare qualcosa in più anche se saremo solo in sette. Dalla terza settimana aggregheremo qualche ragazzo delle giovanili e avremo modo di andare più nello specifico del gioco. Le amichevoli? Stiamo cercando di organizzare qualche allenamento congiunto per fare in modo di mettere i ragazzi nelle condizioni migliori per quando arriva il resto del gruppo che sarà già allenato e abituato alle partite”.

Il gruppo già a disposizione di Anastasi godrà ora di due giorni di riposo prima di tornare in palestra ed inaugurare la seconda settimana di preparazione. La ripresa è infatti fissata nel pomeriggio di lunedì. La seconda settimana di lavoro prevede due sedute il martedì, giovedì e venerdì, una dedicata al beach nella mattinata di mercoledì.