Primo quarto d’ora all’insegna dell’equilibrio. Fiorenzuola-Renate 0-0

Primo quarto d’ora molto equilibrato con il Fiorenzuola cresciuto con il trascorrere dei minuti. Anche mister Bonatti, come il predecessore Tabbiani, sembra fare del possesso palla il proprio marchio di fabbrica, ma finora nessuna occasione da gol costruita dalle due squadre. Cresciuto anche Di Quinzio ora più nel vivo del gioco.

Al 9′, velleitario tentativo di Gonzi dai 40 metri: destro potente ma totalmente impreciso. Il Fiorenzuola prova a organizzare meglio la fase di impostazione, ancora in ombra Di Quinzio in cabina di regia.

Subito un pericolo, al 4′, dalle parti di Guadagno: Sorrentino, da pochi passi, è stato anticipato provvidenzialmente da Potop che ha toccato il pallone all’indirizzo di Guadagno, impedendo la conclusione all’attaccante brianzolo. Campo in perfette condizioni.

Sono in campo allo stadio Pavesi, Fiorenzuola e Renate, sfida valida per il primo turno del girone A di serie C. Un debutto ricco di insidie per i valdardesi di mister Bonatti, all’esordio sulla panchina rossonera. Il tecnico bresciano si affida al 4-3-3 con Ceravolo inizialmente in panchina e con Alberti terminale offensivo nel tridente completato da Morello e Gonzi. In casa Renate, assente l’ex Currarino causa squalifica, c’è invece Sartore che sarà tra i pericoli più temibili della serata del Comunale.

FIORENZUOLA-REANTE 0-0

FIORENZUOLA (4-3-3): Guadagno; Gentile, Nava, Potop, Sussi; Beretta, Di Quinzio, Stronati; Gonzi, Alberti, Morello. (Sorzi, Nelli, Bondioli, Omoregbe, Seck, Oneto, Coghetto, Silvestro, Ceravolo, Oddi, Musatti, Di Gesù, Kenzin, Anelli). All. Bonatti.

RENATE (4-3-3): Fallani; Amadio, Auriletto, Possenti, Bracaglia; Garetto, Esposito, Gasperi; Rolando, Sorrentino, Sartore. (Ombra, Procaccio, Alcibiade, Baldassin, Iacovo, Mondonico, Nicolini, Ciarmoli, Tremolada, Gobbo, Bianchimano). All. Pavanel.

ARBITRO: Manzo di Torre Annunziata.

NOTE: angoli 1-1.