Basket Serie B, è già tempo di derby: la Bakery ospita Fiorenzuola in Supercoppa

È già tempo di derby: stasera alle 20.30 la Bakery Basket Piacenza ospita al PalaFranzanti i cugini del Basket Fiorenzuola, sfida valida per il primo turno di Supercoppa di Serie B nazionale.

Un derby tutto piacentino che già nella passata stagione ha richiamato un notevole afflusso di pubblico: pur trattandosi di un match di preseason è comunque grande l’attesa per tutti gli appassionati del territorio.

“È la prima partita ufficiale della stagione, per cui siamo carichi – dichiara il capitano biancorosso Mattia Mastroianni -. Abbiamo voglia di mettere in campo tutto il lavoro che stiamo facendo in palestra, per continuare il nostro percorso di crescita in questa preparazione. È comunque un derby, per cui sicuramente sarà una partita vera, una buona occasione cominciare col piede giusto questa stagione. Mi aspetto un derby con una bella cornice di pubblico pronta ad incitarci”.