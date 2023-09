Rigori fatali per il Piace, eliminato dalla Coppa Italia di Serie D. Avanti il Progresso

Troppo impreciso dagli undici metri, tre gli errori dal dischetto, e così Piacenza già fuori dalla coppa Italia di Serie D. A eliminare la squadra di Maccarone ai calci di rigore dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari, è stato il Progresso, formazione neopromossa in D grazie al 3-1 conclusivo. Si trattava della gara valida per il turno preliminare precedentemente rinviata per la questione legata all’eventuale ripescaggio in C nel quale il Piace ha sperato per settimane.

I biancorossi di Maccarone non sono riusciti, con una formazione rivoluzionata rispetto alla gara di domenica scorsa con la Virtus Ciserano, a sfondare nella difesa della squadra di Vullo: 0-0 al termine dei tempi regolamentari dopo due clamorose palle gol sciupate da Kernezo e da NDoye nel finale. E così, come da regolamento, qualificazione decisa dagli undici metri. Domenica prossima invece, seconda giornata di campionato: per Silva e soci sarà esordio al Garilli con il Villa Valle.