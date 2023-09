Due colpi di testa per abbattere il Villa Valle, Piace a punteggio pieno

Anche il secondo impegno di campionato regala al Piace tre punti come da previsione: 2-0 il risultato con il quale i biancorossi, grazie a due inzuccate dei “senatori” Recino e Silva, hanno regolato il volenteroso Villa Valle. Vittoria con il minimo sforzo per la squadra di Maccarone cui è risultato sufficiente controllare la verve ospite dei primi venti minuti caratterizzati da un paio di brividi prima di colpire in maniera letale sugli errori difensivi dei ragazzi di Mangone. Piace che resta in testa a punteggio pieno nella giornata in cui, per la prima casalinga della stagione, è stato ricordata la figura indimenticabile del presidente Stefano Gatti, scomparso pochi mesi fa.

Mister Maccarone cambia rispetto alla gara di Ciserano: dentro il “francesino” Baudouin affianca Silva con Del Dotto in panchina. A metà campo, esordio per Gerbaudo sistemato a fianco del regista Bachini con Andreoli a fungere da mezz’ala mancina. Davanti il tridente ormai titolare, Ndoye-Recino-D’Agostino.

Gara per nulla scontata quella con i bergamaschi che nel primo quarto d’ora non pagano in alcun modo il timore reverenziale rispetto ai più quotati biancorossi. Moro deve intervenire su un calcio d’angolo a rientrare di Chiossi e osservare il pallone calciato da Perrotti dal limite dell’area sulla sua ribattuta. Piace che ha puntato subito in maniera convinta sull’estro di D’Agostino più che sulla velocità di Ndoye. Il Piace, nella prima parte della frazione iniziale fatica a costruire gioco e, al contrario, il Villa Valle dimostra di avere idee chiare e anche elementi di buona tecnica. Biancorossi pericolosi sotanto su azione d’angolo, al 28, con Baudouin che ha chiamato in causa il portiere ospite con un colpo di testa ben indirizzato. Un minuto dopo però, ecco la svolta: Recino, fino a quel momento mai innescato, ha incornato di testa un traversone scoccato da trequarti campo, posizione centrale, di D’Agostino. Pallone lento ma angolatissimo e nulla da fare per Maglieri. Situazione ideale per il Piacenza con la fase conclusiva della ripresa in cui Silva e compagni hanno avuto buon gioco nel controllare i tentativi della squadra di Mangone prevedibili e privi della verve di inizio gara. Per il Piacenza un vantaggio maturato quasi senza sforzo, grazie al colpo del singolo più dotato sul piano realizzativo. Al 44′, Santella sfonda a sinistra e il suo traversone radente a centro area ha trovato Andreoli che, dopo un dribbling, ha sparato un destro “strozzato” che è stato poi disinnescato da un difensore nei pressi della riga di porta. Occasione importante per il Piace che ha così legittimato il vantaggio firmato da Recino.

L’avvio di ripresa è stato ad appannaggio del Piacenza che, di fatto, ha chiuso i giochi già al 3’ con l’inzuccata di Silva susseguente a un corner del solito destro ben indirizzato di D’Agostino. Il Piacenza sfiora il raddoppio con il tocco di Andreoli a tu per tu con Maglieri (ancora innescato da D’Agostino) poi è Ferrario a spaventare Moro, con Santella perfetto in chiusura sul centravanti ex Modena. Scarso l’apporto di Ndoye che Maccarone sostituisce prima della mezz’ora con Zini che si mette subito in evidenza: fuga a destra e sinistro a giro con il pallone fuori di pochissimo. Tracce di Villa Valle al 29’, con Ferarrio che, quasi da fermo, ha esploso un gran destro che ha spedito il pallone a un niente dal sette alla sinistra di Moro. Nel finale, altra chance per Zini, ma il risultato non cambia e per il Garilli è la prima domenica di festa.

Prossimo impegno già mercoledì (alle 18) sul campo della Folgore Caratese.

PIACENZA-VILLA VALLE 2-0

MARCATORE: Recino al 29′ p.t.; Silva al 3′ s.t.

PIACENZA (4-3-3): Moro; Canale (dal 40′ s.t. Tortelli), Silva, Baudouin, Santella; Gerbaudo, Bachini, Andreoli (dal 16′ s.t. Artioli); Dnoye (dal 23′ s.t. Zini), Recino (dal 31′ s.t. Hrom), D’Agostino (dal 36′ s.t. Kernezo). (Maianti, Del Dotto, Russo, Berton). All. Maccarone.

VILLA VALLE (3-4-3): Maglieri; Agazzi, Priola, Paris; Melseaux (dal 1′ s.t. Marocco), Chiossi, Martini, Giorgi (dal 15′ s.t. Moretto); Perrotti, Ferrario, Siani (dal 15′ s.t. Hyka). (Mazzola, Meloni, Lleshaj, Serpe, Bortoletti, Gualdi). All. Mangone.

Arbitro: Teghille di Collegno

NOTE: angoli 5-6. Ammoniti Giorgi, Malseaux, Andreoli e Gerbaudo.

LA FOTOGALLERY DI CLAUDIO CAVALLI



CRONACA SECONDO TEMPO

Al 29, pericolosissimo Ferrario: destro secco dal limite dell’area, sparato praticamente da fermo, e pallone che ha sfiorato l’incrocio dei pali alla sinistra di Moro.

Al 25′, il neoentrato Zini, che ha sostituito il deludente Ndoye, dopo una bella fuga a destra, si è accentrato per poi lasciar partire un gran sinistro a giro che si è però spento sul fondo.

Al 13′, D’Agostino per l’inserimento di Andreoli che, solo di fronte al portiere, ha allargato troppo il piatto sinistro: pallone di pochissimo sul fondo.

Disattenzione al 9′ da parte della difesa biancorossa: un errato disimpegno innesca i bergamaschi al tiro, mancino, con Chiossi da destra: pallone appena fuori con Moro proteso in tuffo.

Al 3′, su azione d’angolo battuto da D’Agostino è stato Jacopo Silva, di testa, a deviare in maniera sporca, ingannando così il portiere Maglieri anche grazie a una probabile deviazione.

E’ ripreso il match del Garilli con il Piacenza che conduce per 1-0 sul Villa Valle, grazie alla rete di Recino giunta alla mezz’ora. Un cambio per gli ospiti: dentro Marocco e fuori Malseaux. Nessun cambio operato da mister Maccarone.

CRONACA PRIMO TEMPO

