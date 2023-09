Seconda puntata stagionale per Zona Calcio, la trasmissione di Telelibertà condotta dal vicedirettore Michele Rancati, in onda ogni lunedì dalle 20.30 (canale 76).

Questa sera in primo piano le vittorie del Piacenza sul Villa Valle per la seconda giornata del campionato di Serie D e del Fiorenzuola contro l’Albinoleffe nel terzo turno Serie C. Ovviamente grande spazio anche al calcio dilettanti e, per l’occasione, anche al mondo degli arbitri piacentini. Ospite, il direttore generale biancorosso Francesco Fiorani.

Al termine della diretta, prima puntata della rubrica “Zona 100”, che ospiterà le interviste ai calciatori piacentini che hanno segnato almeno cento reti. Si parte con Luca Franchi.

